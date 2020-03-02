Клэр Уильямс обвинила критиков в сексизме
Фактическая руководительница команды Формулы 1 Williams изругала тех, кто связал провальные результаты гоночного коллектива с рождением ребенка у самой Клэр Уильямс
Клэр Уильямс обнаружила сексизм в словах своих критиков. Заместительница руководителя Williams фактически выполняет обязанности босса команды, так как номинальный глава гоночного коллектива Фрэнк Уильямс почти не приезжает на Гран При. Дочь основателя команды возглавила Williams в 2013 году.
В последние годы результаты заметно ухудшились, и многие наблюдатели обвиняли в провале Клэр Уильямс. В сезоне-2018 Williams заняла последнее место в Формуле 1, набрав 7 очков за год. В сезоне-2019 британская команда отстала от конкурентов еще сильнее. По итогам года на счету Williams был всего один балл.
Неудачные выступления совпали по времени с рождением у Клэр Уильямс сына по имени Нейт. Он появился на свет в октябре 2017 года.
«Мне рассказали, что многие люди в паддоке уверены: команда начала выступать плохо после того, как я забеременела и родила сына, – цитирует Клэр Уильямс британская газета Daily Mail. – Да как они смеют! Я же не хожу по паддоку с сыном на руках. На самом деле я скрываю тот факт, что являюсь матерью, которая пытается руководить командой Формулы 1.
Команда Williams выступает плохо не из-за того, что у меня есть ребенок. Кроме меня в Формуле 1 есть еще девять руководителей команд – и я уверена, что у большинства из них есть дети. Получают ли они столько же критики? И разве мне не позволено иметь ребенка, если я женщина, которая управляет командой Формулы 1? Это безобразное отношение. Мы словно в девятнадцатом веке.
Я работаю семь дней в неделю почти круглый год, так что если бы я не привозила Нейта с собой на гонки, я бы вообще его не видела. Но меня критикуют даже за это. В этом году я буду в паддоке, чтобы показать, что женщина может быть женой, матерью и при этом успешно управлять командой Формулы 1».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Williams
|Автор
|Марцин Выжиковский
Клэр Уильямс обвинила критиков в сексизме
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