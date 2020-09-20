Клэр Уильямс: Без матери Williams бы не было

Гран При Тосканы стал для команды Williams первым в истории не под руководством семьи Уильямс. Ранее команда была продана компании Dorilton Capital, которая сменила ее руководителей.

Клэр Уильямс, которая управляла Williams все последние годы, формально оставаясь заместителем своего отца Фрэнка Уильямса, отметила, что кроме них двоих нельзя забывать о роли в команде и ее матери – Вирджинии.

«Многие, наверное, не знают, какую роль в истории Williams сыграла моя мама, – сказала Клэр официальному сайту Ф1. – Если бы нее деньги на старте, мой отец никогда бы не реализовал свою мечту, а эта мечта не достигла бы того, чего достигла.

Мама всегда была за сценой. Она называла себя самым большим фанатом Williams и была им на самом деле».

Под руководством семьи Уильямс Williams выиграла девять Кубков конструкторов и семь личных титулов Ф1.