Джордж Расселл раскрыл детали своего соглашения с Williams. Оказывается, спортсмен успел заключить с командой договор на 2021 год. Об этом пилот рассказал, отвечая на вопрос, насколько реально для него перейти в Renault.

«У меня есть контракт с Williams на следующий год, – заявил Расселл на пресс-конференции. – И я юниор Mercedes. Это значит, что Клэр меня не отпустит никуда, кроме Mercedes. От меня вообще ничего не зависит. Все зависит от Клэр и от людей надо мной. Все что я могу – заниматься своей частью работы. Мои менеджеры – Mercedes».

Джордж Расселл выступает в Формуле 1 с прошлого года. Все это время британец пилотирует Williams. По слухам, спортсмен является одним из претендентов на место партнера Льюиса Хэмилтона в Mercedes AMG на сезон-2021.

Дополнительная информация: Олег Карпов