«Клэр меня не отпустит». Расселл признался, что подписал контракт с Williams на 2021 год
Британский гонщик рассказал, что продолжение его карьеры не зависит от его желаний
Джордж Расселл раскрыл детали своего соглашения с Williams. Оказывается, спортсмен успел заключить с командой договор на 2021 год. Об этом пилот рассказал, отвечая на вопрос, насколько реально для него перейти в Renault.
«У меня есть контракт с Williams на следующий год, – заявил Расселл на пресс-конференции. – И я юниор Mercedes. Это значит, что Клэр меня не отпустит никуда, кроме Mercedes. От меня вообще ничего не зависит. Все зависит от Клэр и от людей надо мной. Все что я могу – заниматься своей частью работы. Мои менеджеры – Mercedes».
Джордж Расселл выступает в Формуле 1 с прошлого года. Все это время британец пилотирует Williams. По слухам, спортсмен является одним из претендентов на место партнера Льюиса Хэмилтона в Mercedes AMG на сезон-2021.
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Дополнительная информация: Олег Карпов
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Джордж Расселл
|Команды
|Williams
|Автор
|Кемаль Шенгюл