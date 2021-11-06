Китай продлил контракт с Ф1, несмотря на пропуск трех сезонов

Китай не принимал Гран При Формулы 1 с 2019 года и не значится в календаре чемпионата на следующий сезон. Однако, организаторы гонки в Шанхае все равно продлили контракт с Ф1. Новое соглашение рассчитано до 2025 года.

Из-за пандемии коронавируса свои Гран При второй год подряд, помимо Китая, не проводят Aвстралия, Япония и Сингапур. Но в отличия от шанхайской, эти гонки есть в календаре на 2022 год.

«Китай вернется в календарь, как только позволят условия. Мы ждем возвращения этого этапа», – сказал руководитель Ф1 Стефано Доменикали.