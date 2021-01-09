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Формула 1 / Новость

Китай попросил перенести Гран При на осень

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Китай попросил перенести Гран При на осень
Автор:
, Редактор Ф1

В Шанхае не готовы проводить гонку в апреле

Гран При Китая рассчитывает стать второй гонкой сезона-2021, которая будет перенесена. Этап в Шанхае в официальном календаре назначен на 11 апреля, но организаторы сомневаются, что смогут его провести.

Ранее появились слухи, что Гран При Австралии с марта будет перенесен на ноябрь, а Китай может вовсе потерять место в календаре, если не проведет свою гонку в срок. Однако организаторы шанхайской гонки также надеются на перенос.

«Мы общаемся с руководством Ф1 почти каждую неделю, – рассказал промоутер этап Ян Ибинь. – Хотя календарь и запланирован как обычно, у меня есть большие сомнения, что гонка пройдет в первой половине года, в начале апреля. Мы хотим перенести ее на вторую половину года и уже отправили запрос на это».

Перенос этапов в Мельбурне и Шанхае на вторую половину года, скорее всего, потребует дополнительных перестановок в календаре, так как сейчас между летним перерывом и концом сезона остается лишь четыре свободных уик-энда. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Люк Смит

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