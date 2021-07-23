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Кими выбрал фильм, где сыграл бы главную роль. Это комедия о NASCAR!

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, главный редактор

А вот напарник финна сделал бы более традиционный выбор – примерил бы на себя роль суперагента

Кими выбрал фильм, где сыграл бы главную роль. Это комедия о NASCAR!

В этом году в рамках Гран При Формулы 1 пилоты регулярно общаются с болельщиками в режиме телеконференции. Состоялись такие беседы и по ходу недавнего Гран При Великобритании в Сильверстоуне.

В частности, пилотов команды Alfa Romeo один из зрителей спросил, в каких фильмах они были бы не против сыграть главные роли.

Антонио Джовинацци сразу же выбрал роль Джеймса Бонда. «Это из-за девушек, понимаете?» – прокомментировал слова напарника Кими Райкконен. Сам же финн заявил, что предпочел бы сыграть в «смешном фильме о NASCAR».

Речь идет о комедии 2006 года, которая шла в российском прокате под названием «Рикки Бобби: король дороги». Историю незадачливого механика, ставшего звездой NASCAR, снял режиссер Адам Маккей, а главную роль в фильме сыграл Уилл Феррелл. Также в картине засветились несколько гонщиков NASCAR.

Напомним, во время паузы в карьере в Ф1 Райкконен пытался попробовать свои силы в американском чемпионате, но ограничился двумя гонками в младших лигах серии.

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