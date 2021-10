Кими опять не дали напиться. Но вода залила ему обувь

По ходу второй тренировки Гран При Турции на машине Кими Райкконена возникла необычная проблема. Система подачи питьевой воды в болиде Alfa Romeo прохудилась, и в итоге вода потекла не в питьевую трубку пилота, а ему на ноги и в гоночные ботинки.

Райкконен весьма жестко отреагировал на поломку в разговоре по радио, заявив, что «льет как *****» и отругав команду словами, что «это самая простая система в машине, а вы даже ее не можете починить».

Излишнюю агрессию финна можно понять, вспомнив случай на Гран При Венгрии 2018 года, когда команда Ferrari, за которую тогда выступал Райкконен, забыла подсоединить шланг к бутылке с питьевой водой в его машине.

Тогда по радио произошел забавный диалог, который в силу особенностей английского языка можно было понять двояко. На русский в зависимости от контекста, фразу инженера «you“ll not have the drink Kimi» можно перевести и как «нет, Кими, ты не сможет попить», так и как «нет, Кими, ты не получишь свою выпивку». Учитывая имидж финна как любителя напитков для взрослых, фраза стала очередным связанным с Райкконеном мемом.

Интересно, что тогда же выяснилось, что в болиде Alfa Romeo Маркуса Эрикссона питьевая система отсутствовала вовсе по причине экономии веса из-за внушительной собственной массы высокого шведа. Так что инженеров команды, за которую теперь выступает Райкконен, можно оправдать тем, что у них меньший чем у других опыт в разработке и установке питьевых систем.