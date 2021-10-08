Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Мазепин о пятнице: Проблемой была слишком стабильная машина Следующая / Откуда у Ferrari темп в Стамбуле? Леклер дал странный ответ
Формула 1 / Гран При Турции Новости

Кими опять не дали напиться. Но вода залила ему обувь

Автор:
, Редактор

Финский гонщик вновь столкнулся с отказом системы подачи питьевой воды

Кими опять не дали напиться. Но вода залила ему обувь

По ходу второй тренировки Гран При Турции на машине Кими Райкконена возникла необычная проблема. Система подачи питьевой воды в болиде Alfa Romeo прохудилась, и в итоге вода потекла не в питьевую трубку пилота, а ему на ноги и в гоночные ботинки.

Райкконен весьма жестко отреагировал на поломку в разговоре по радио, заявив, что «льет как *****» и отругав команду словами, что «это самая простая система в машине, а вы даже ее не можете починить».

 

Излишнюю агрессию финна можно понять, вспомнив случай на Гран При Венгрии 2018 года, когда команда Ferrari, за которую тогда выступал Райкконен, забыла подсоединить шланг к бутылке с питьевой водой в его машине.

Тогда по радио произошел забавный диалог, который в силу особенностей английского языка можно было понять двояко. На русский в зависимости от контекста, фразу инженера «you“ll not have the drink Kimi» можно перевести и как «нет, Кими, ты не сможет попить», так и как «нет, Кими, ты не получишь свою выпивку». Учитывая имидж финна как любителя напитков для взрослых, фраза стала очередным связанным с Райкконеном мемом.

Интересно, что тогда же выяснилось, что в болиде Alfa Romeo Маркуса Эрикссона питьевая система отсутствовала вовсе по причине экономии веса из-за внушительной собственной массы высокого шведа. Так что инженеров команды, за которую теперь выступает Райкконен, можно оправдать тем, что у них меньший чем у других опыт в разработке и установке питьевых систем.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Мазепин о пятнице: Проблемой была слишком стабильная машина

Предыдущая новость

Мазепин о пятнице: Проблемой была слишком стабильная машина

Следующая новость

Откуда у Ferrari темп в Стамбуле? Леклер дал странный ответ

Откуда у Ferrari темп в Стамбуле? Леклер дал странный ответ
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Хэмилтон стал быстрейшим в FP2, Леклер уступил всего 0,166 секунды

5 ч
2
Формула 1

Откуда у Ferrari темп в Стамбуле? Леклер дал странный ответ

2 ч
3
Формула 1

Интервью Тоста про Шварцмана, Ферстаппена и третий болид в Ф1

4 ч
4
Формула 1

Мазепин о пятнице: Проблемой была слишком стабильная машина

2 ч
5
Формула 1

Хорнер обвинил сильный зацеп в Стамбуле в низком темпе Red Bull

2 ч
Самое важное:
В Alpine признали свою вину в падении темпа Окона
Формула 1

В Alpine признали свою вину в падении темпа Окона

0мин
В Pirelli признали шины Soft малопригодными для Турции
Формула 1

В Pirelli признали шины Soft малопригодными для Турции

50мин
В Mercedes пообещали не утаивать информацию от Боттаса
Формула 1

В Mercedes пообещали не утаивать информацию от Боттаса

1 ч
Элбон не сможет выступить за Williams под тайским флагом
Формула 1

Элбон не сможет выступить за Williams под тайским флагом

1 ч
Откуда у Ferrari темп в Стамбуле? Леклер дал странный ответ
Формула 1

Откуда у Ferrari темп в Стамбуле? Леклер дал странный ответ

2 ч
Последние видео
Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто 18:41
Формула 1
7 сент. 2021 г.

Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто

Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Больше от
Сергей Иванов
В Alpine признали свою вину в падении темпа Окона Гран При Турции
Формула 1

В Alpine признали свою вину в падении темпа Окона

В Pirelli признали шины Soft малопригодными для Турции Гран При Турции
Формула 1

В Pirelli признали шины Soft малопригодными для Турции

Ферстаппен остался недоволен пятницей. А Пересу все понравилось Гран При Турции
Формула 1

Ферстаппен остался недоволен пятницей. А Пересу все понравилось

Кими Райкконен Больше от
Кими Райкконен
10 неудачников Ф1: кто терял дебютную победу так же, как Норрис
Формула 1

10 неудачников Ф1: кто терял дебютную победу так же, как Норрис

Райкконен: «Я почувствовал сырость и свернул в боксы» Гран При России
Формула 1

Райкконен: «Я почувствовал сырость и свернул в боксы»

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Самое читаемое Сегодня

Хэмилтон стал быстрейшим в FP2, Леклер уступил всего 0,166 секунды
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон стал быстрейшим в FP2, Леклер уступил всего 0,166 секунды

Откуда у Ferrari темп в Стамбуле? Леклер дал странный ответ
Формула 1 Формула 1

Откуда у Ferrari темп в Стамбуле? Леклер дал странный ответ

Интервью Тоста про Шварцмана, Ферстаппена и третий болид в Ф1
Формула 1 Формула 1

Интервью Тоста про Шварцмана, Ферстаппена и третий болид в Ф1

Мазепин о пятнице: Проблемой была слишком стабильная машина
Формула 1 Формула 1

Мазепин о пятнице: Проблемой была слишком стабильная машина

Хорнер обвинил сильный зацеп в Стамбуле в низком темпе Red Bull
Формула 1 Формула 1

Хорнер обвинил сильный зацеп в Стамбуле в низком темпе Red Bull

Элбон не сможет выступить за Williams под тайским флагом
Формула 1 Формула 1

Элбон не сможет выступить за Williams под тайским флагом

Mercedes постаралась отсоветовать Red Bull от белой ливреи
Формула 1 Формула 1

Mercedes постаралась отсоветовать Red Bull от белой ливреи

В Pirelli признали шины Soft малопригодными для Турции
Формула 1 Формула 1

В Pirelli признали шины Soft малопригодными для Турции

Самое важное:

В Alpine признали свою вину в падении темпа Окона
Формула 1 Формула 1

В Alpine признали свою вину в падении темпа Окона

В Pirelli признали шины Soft малопригодными для Турции
Формула 1 Формула 1

В Pirelli признали шины Soft малопригодными для Турции

В Mercedes пообещали не утаивать информацию от Боттаса
Формула 1 Формула 1

В Mercedes пообещали не утаивать информацию от Боттаса

Элбон не сможет выступить за Williams под тайским флагом
Формула 1 Формула 1

Элбон не сможет выступить за Williams под тайским флагом

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.