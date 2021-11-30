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Формула 1 Новость

Кими о дуэли Макса и Льюиса: Не вижу ничего особенного

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, Ответственный редактор

Чемпион мира 2007 года считает, что интерес к нынешнему поединку в значительной мере подогрет СМИ, а в действительности ничего особенного в нем нет

Кими о дуэли Макса и Льюиса: Не вижу ничего особенного

После четырех сезонов серьезного преимущества Льюиса Хэмилтона в Формуле 1 нынешний сезон складывается по совсем другому сценарию: лидеру Mercedes навязал серьезную борьбу Макс Ферстаппен из Red Bull.

Весь чемпионат борьба шла с переменным успехом, гонщики несколько раз сталкивались – и все болельщики затаили дыхание в преддверии двух финальных этапов, которые решат судьбу титула. 

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Между тем, в паддоке нашелся человек, который не разделяет всеобщего восторга. Это Кими Райкконен, который в 2007 году выиграл чемпионат, опередив сразу двух соперников – Хэмилтона и Фернандо Алонсо – всего на одно очко. 

На вопрос журналистов о том, что он думает о нынешнем сражении, Кими ответил: «Оно не такое [напряженное] – просто потому, что я в нем не участвую.  

А раз так, для меня все это не имеет значения. Кто заработает больше очков после заключительной гонки – тот и получит титул.

Говоря откровенно, борьба кажется плотной просто потому, что мы видим много упорных сражений [в гонках], но сначала не везет кому-то одному, а потом – кому-то другому.  
При этом про Ф1 очень много пишут, выставляя все это важной историей. Хотя как по мне, здесь нет ничего особенного. Но таковы уж Ф1 и медиа».

Кими Райкконен покинет Формулу 1 в конце этого сезона. На тот момент в его активе будет 349 гонок – это абсолютный рекорд за всю историю спорта. 

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