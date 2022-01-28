Кими не понял, чем заслужил любовь фанатов

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Чемпион 2007 года Кими Райкконен в конце прошлого сезона завершил карьеру в Формуле 1 – возможно, финн уже не вернется в профессиональные гонки, поскольку хочет больше времени уделить своей семье.

Оглядываясь назад, Кими отметил, что не знает, за что и почему его так любили фанаты.

«Я не знаю, почему они любят меня, – рассказал Райкконен в интервью Motorsport.com. – Может, потому что я такой, какой я есть. Постоянно странный или как вы хотите это назвать.

Для меня это нормально, но со стороны это может казаться иначе. Но я делал все только так, как считал нужным сам, – во всяком случае, большую часть пути.

В начале карьеры все хотят, чтобы ты соответствовал определенному образу: но если отказываешься поддаваться их воздействию, то они сдадутся и как бы перестанут пытаться вас изменить. Им проще позволить делать, что тебе хочется. И я рад, что боролся за это право с самого начала.

Думаю, в течение некоторого времени можно вести себя так, как этого захотят люди. Но мне не кажется, что так делать хорошо или полезно в долгосрочной перспективе».