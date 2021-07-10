Кими не оставят в покое. Его гонят из Ф1 все кому ни лень

Столкновение Кими Райкконена и Себастьяна Феттеля на последнем круге Гран При Австрии заставило многих наблюдателей предположить, что дни финского пилота в Формуле 1 сочтены. В то время как немецкий пилот не стал делать из аварии трагедию и назвал ее причиной «некоторое недопонимание», судьи возложили вину на гонщика Alfa Romeo и наказали его прибавлением к результату 20-ти штрафных секунд. В чем их поддержало большинство экспертов.

«Кими пришлось немного побороться с машиной на выходе из предыдущего поворота, – прокомментировал инцидент экс-пилот Ф1 Джолион Палмер в своей программе на F1 TV. – Но к моменту обгона машина уже стабильно держалась за асфальт.

5-й поворот, где произошло столкновение, проходится элементарно, на полном газу – и там можно ехать по разным траекториям. К примеру, Джордж Расселл прямо перед Кими ехал гораздо ближе к внешнему краю трассы. А Кими – примерно посередине. Он имеет право так делать – но не в ситуации, когда справа от него находится другой автомобиль.

Может быть, Кими просто не заметил, что Феттель пошел на обгон. Может быть, был слишком сосредоточен на том, что делает Расселл впереди. И он ничуть не поменял положение руля – держал его повернутым вправо. Не пытался скорректировать траекторию до момента, когда он, скажем прямо, ударил Себастьяна. Хотя слева было навалом места.

Действия Райкконена выглядели немного странно. И это заставляет задуматься – не потерял ли он в остроте рефлексов? К тому же, такие вещи уже пару раз случались в последнее время. Вспомните гонку в Португалии – там Кими ведь просто въехал сзади в своего напарника, когда отвлекся на какой-то переключатель. Оба случая имели место, когда машины ехали на небольшом расстоянии друг от друга. Может быть, Кими утрачивает нужную скорость реакции, а с ней – и точность своих действий?»

Читайте также: Райкконен признал свою вину в столкновении с напарником

С тем, что у Райкконена начинают проявляться определенные возрастные симптомы, согласился вице-чемпион 2001 года Дэвид Култард: «К примеру, мне было 37, когда я ушел. Но и я заметил, что внезапно начал делать ошибки. Ты не хочешь это признавать, однако по факту дело в тебе. В частности, я заметил, что проблемой становится недостаток концентрации, особенно ближе к концу гонки. То же самое было у Михаэля Шумахера в его последний сезон».

Чуть позже в видеоподкасте немецкого сайта Motorsport Total более прямо высказался еще один экс-пилот Ф1, Марк Зурер: «Время Кими подошло к концу. Мы все его любим, у него огромное количество фанатов. Но его дни как пилота Ф1 сочтены. Его талант никуда не делся, но рефлексы в его возрасте уже не те. И это не изменить никакими разговорами».