Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Чем новый симулятор Ferrari лучше, чем у Mercedes и Red Bull
Формула 1 Новости

Кими не оставят в покое. Его гонят из Ф1 все кому ни лень

Автор:
, главный редактор

По мнению сразу нескольких экс-пилотов Ф1, авария в Австрии дает понять, что финн постепенно теряет нужную для выступлений в чемпионате форму

Кими не оставят в покое. Его гонят из Ф1 все кому ни лень

Столкновение Кими Райкконена и Себастьяна Феттеля на последнем круге Гран При Австрии заставило многих наблюдателей предположить, что дни финского пилота в Формуле 1 сочтены. В то время как немецкий пилот не стал делать из аварии трагедию и назвал ее причиной «некоторое недопонимание», судьи возложили вину на гонщика Alfa Romeo и наказали его прибавлением к результату 20-ти штрафных секунд. В чем их поддержало большинство экспертов.

Читайте также:

«Кими пришлось немного побороться с машиной на выходе из предыдущего поворота, – прокомментировал инцидент экс-пилот Ф1 Джолион Палмер в своей программе на F1 TV. – Но к моменту обгона машина уже стабильно держалась за асфальт.

5-й поворот, где произошло столкновение, проходится элементарно, на полном газу – и там можно ехать по разным траекториям. К примеру, Джордж Расселл прямо перед Кими ехал гораздо ближе к внешнему краю трассы. А Кими – примерно посередине. Он имеет право так делать – но не в ситуации, когда справа от него находится другой автомобиль.

Может быть, Кими просто не заметил, что Феттель пошел на обгон. Может быть, был слишком сосредоточен на том, что делает Расселл впереди. И он ничуть не поменял положение руля – держал его повернутым вправо. Не пытался скорректировать траекторию до момента, когда он, скажем прямо, ударил Себастьяна. Хотя слева было навалом места.

Действия Райкконена выглядели немного странно. И это заставляет задуматься – не потерял ли он в остроте рефлексов? К тому же, такие вещи уже пару раз случались в последнее время. Вспомните гонку в Португалии – там Кими ведь просто въехал сзади в своего напарника, когда отвлекся на какой-то переключатель. Оба случая имели место, когда машины ехали на небольшом расстоянии друг от друга. Может быть, Кими утрачивает нужную скорость реакции, а с ней – и точность своих действий?»

Читайте также:

С тем, что у Райкконена начинают проявляться определенные возрастные симптомы, согласился вице-чемпион 2001 года Дэвид Култард: «К примеру, мне было 37, когда я ушел. Но и я заметил, что внезапно начал делать ошибки. Ты не хочешь это признавать, однако по факту дело в тебе. В частности, я заметил, что проблемой становится недостаток концентрации, особенно ближе к концу гонки. То же самое было у Михаэля Шумахера в его последний сезон».

Чуть позже в видеоподкасте немецкого сайта Motorsport Total более прямо высказался еще один экс-пилот Ф1, Марк Зурер: «Время Кими подошло к концу. Мы все его любим, у него огромное количество фанатов. Но его дни как пилота Ф1 сочтены. Его талант никуда не делся, но рефлексы в его возрасте уже не те. И это не изменить никакими разговорами».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Чем новый симулятор Ferrari лучше, чем у Mercedes и Red Bull

Предыдущая новость

Чем новый симулятор Ferrari лучше, чем у Mercedes и Red Bull
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Лучший напарник Ферстаппена в Red Bull: Перес хуже Элбона

22 ч
2
Формула 1

Перес – лучший напарник Ферстаппена? Ответ Макса

1 дн
3
Формула 1

Хэмилтон: Спринт будет «паровозиком»

1 дн
4
Формула 1

Росберг о Гасли в Red Bull: В AlphaTauri на него нет давления

21 ч
5
Формула 1

FIA предостерегла команды Ф1: охранники – это не механики

2 дн
Самое важное:
Кими не оставят в покое. Его гонят из Ф1 все кому ни лень
Формула 1

Кими не оставят в покое. Его гонят из Ф1 все кому ни лень

3 ч
Чем новый симулятор Ferrari лучше, чем у Mercedes и Red Bull
Формула 1

Чем новый симулятор Ferrari лучше, чем у Mercedes и Red Bull

6 ч
Росберг о Гасли в Red Bull: В AlphaTauri на него нет давления
Формула 1

Росберг о Гасли в Red Bull: В AlphaTauri на него нет давления

21 ч
Лучший напарник Ферстаппена в Red Bull: Перес хуже Элбона
Формула 1

Лучший напарник Ферстаппена в Red Bull: Перес хуже Элбона

22 ч
Вассер о Шумахере в Alfa Romeo: Экклстоун знает больше меня
Формула 1

Вассер о Шумахере в Alfa Romeo: Экклстоун знает больше меня

9 июл. 2021 г.
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Довициозо не был быстр на тестах и не хочет гоняться
MotoGP

Довициозо не был быстр на тестах и не хочет гоняться

Чем новый симулятор Ferrari лучше, чем у Mercedes и Red Bull
Формула 1

Чем новый симулятор Ferrari лучше, чем у Mercedes и Red Bull

Слухи: судьба гонки Формулы 1 в Японии зависит от Honda Гран При Японии
Формула 1

Слухи: судьба гонки Формулы 1 в Японии зависит от Honda

Кими Райкконен Больше от
Кими Райкконен
Култхард и Вольф увидели старость Райкконена
Формула 1

Култхард и Вольф увидели старость Райкконена

«Просто позор». Ральф Шумахер раскритиковал Райкконена за аварию Гран При Австрии
Формула 1

«Просто позор». Ральф Шумахер раскритиковал Райкконена за аварию

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Самое читаемое Сегодня

Лучший напарник Ферстаппена в Red Bull: Перес хуже Элбона
Формула 1 Формула 1

Лучший напарник Ферстаппена в Red Bull: Перес хуже Элбона

Перес – лучший напарник Ферстаппена? Ответ Макса
Формула 1 Формула 1

Перес – лучший напарник Ферстаппена? Ответ Макса

Хэмилтон: Спринт будет «паровозиком»
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон: Спринт будет «паровозиком»

Росберг о Гасли в Red Bull: В AlphaTauri на него нет давления
Формула 1 Формула 1

Росберг о Гасли в Red Bull: В AlphaTauri на него нет давления

FIA предостерегла команды Ф1: охранники – это не механики
Формула 1 Формула 1

FIA предостерегла команды Ф1: охранники – это не механики

Бинотто пугает Формулу 1 множеством сходов в Сильверстоуне
Формула 1 Формула 1

Бинотто пугает Формулу 1 множеством сходов в Сильверстоуне

Слухи: судьба гонки Формулы 1 в Японии зависит от Honda
Формула 1 Формула 1

Слухи: судьба гонки Формулы 1 в Японии зависит от Honda

Вассер о Шумахере в Alfa Romeo: Экклстоун знает больше меня
Формула 1 Формула 1

Вассер о Шумахере в Alfa Romeo: Экклстоун знает больше меня

Самое важное:

Кими не оставят в покое. Его гонят из Ф1 все кому ни лень
Формула 1 Формула 1

Кими не оставят в покое. Его гонят из Ф1 все кому ни лень

Чем новый симулятор Ferrari лучше, чем у Mercedes и Red Bull
Формула 1 Формула 1

Чем новый симулятор Ferrari лучше, чем у Mercedes и Red Bull

Росберг о Гасли в Red Bull: В AlphaTauri на него нет давления
Формула 1 Формула 1

Росберг о Гасли в Red Bull: В AlphaTauri на него нет давления

Лучший напарник Ферстаппена в Red Bull: Перес хуже Элбона
Формула 1 Формула 1

Лучший напарник Ферстаппена в Red Bull: Перес хуже Элбона

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.