«Кими быстр даже с похмелья». Бергер посоветовал Red Bull взять Райкконена

Самый опытный пилот нынешней Формулы 1 Кими Райкконен недавно отметил 40-летие, а прошедшим летом признался, что с возрастом ему стало сложнее поддерживать форму, совмещая это с употреблением алкоголя – эта вредная привычка финна давно не является секретом. Однако бывший пилот Ф1 и глава DTM Герхард Бергер считает, что Райкконен не только до сих пор хорош на трассе, но и стал бы лучшим напарником для Макса Ферстаппена.

«Кими лучше всех подошел бы Red Bull, – приводит слова Бергера Auto Bild. – И он может веселиться сколько угодно. Потому что даже с похмелья Кими быстрее остальных. Серьезно, не думаю, что поведение Кими за пределами трассы замедлило его хоть на сотую секунды».

В августе Red Bull заменила Пьера Гасли на Александра Элбона в главной команде, но до сих пор не решила, кто из них будет выступать за Милтон-Кинс в следующем сезоне. Руководство RBR не исключало, что может взять пилота со стороны, но только в крайнем случае.