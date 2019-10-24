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Формула 1 / Новость

«Кими быстр даже с похмелья». Бергер посоветовал Red Bull взять Райкконена

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«Кими быстр даже с похмелья». Бергер посоветовал Red Bull взять Райкконена
Автор:
, редактор
24 окт. 2019 г., 11:43

Руководитель DTM уверен, что даже в 40 лет Кими Райкконен превосходит большинство своих соперников по Формуле 1.

Самый опытный пилот нынешней Формулы 1 Кими Райкконен недавно отметил 40-летие, а прошедшим летом признался, что с возрастом ему стало сложнее поддерживать форму, совмещая это с употреблением алкоголя – эта вредная привычка финна давно не является секретом. Однако бывший пилот Ф1 и глава DTM Герхард Бергер считает, что Райкконен не только до сих пор хорош на трассе, но и стал бы лучшим напарником для Макса Ферстаппена.

«Кими лучше всех подошел бы Red Bull, – приводит слова Бергера Auto Bild. – И он может веселиться сколько угодно. Потому что даже с похмелья Кими быстрее остальных. Серьезно, не думаю, что поведение Кими за пределами трассы замедлило его хоть на сотую секунды».

В августе Red Bull заменила Пьера Гасли на Александра Элбона в главной команде, но до сих пор не решила, кто из них будет выступать за Милтон-Кинс в следующем сезоне. Руководство RBR не исключало, что может взять пилота со стороны, но только в крайнем случае.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Кими Райкконен В Магазин
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Иван Матушкин

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