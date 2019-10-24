«Кими быстр даже с похмелья». Бергер посоветовал Red Bull взять Райкконена
Руководитель DTM уверен, что даже в 40 лет Кими Райкконен превосходит большинство своих соперников по Формуле 1.
Самый опытный пилот нынешней Формулы 1 Кими Райкконен недавно отметил 40-летие, а прошедшим летом признался, что с возрастом ему стало сложнее поддерживать форму, совмещая это с употреблением алкоголя – эта вредная привычка финна давно не является секретом. Однако бывший пилот Ф1 и глава DTM Герхард Бергер считает, что Райкконен не только до сих пор хорош на трассе, но и стал бы лучшим напарником для Макса Ферстаппена.
«Кими лучше всех подошел бы Red Bull, – приводит слова Бергера Auto Bild. – И он может веселиться сколько угодно. Потому что даже с похмелья Кими быстрее остальных. Серьезно, не думаю, что поведение Кими за пределами трассы замедлило его хоть на сотую секунды».
В августе Red Bull заменила Пьера Гасли на Александра Элбона в главной команде, но до сих пор не решила, кто из них будет выступать за Милтон-Кинс в следующем сезоне. Руководство RBR не исключало, что может взять пилота со стороны, но только в крайнем случае.
Читайте также:
Предыдущая новость
Как это было: Гран При Мексики'90, когда Сенна был быстрее Проста, но проиграл
Следующая новость
Вольф нацелился продлить контракт с Хэмилтоном
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Кими Райкконен В Магазин
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
«Кими быстр даже с похмелья». Бергер посоветовал Red Bull взять Райкконена
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
12:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
16:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
13:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
16:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
16:10
17:10
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта