Кибертурнир вместо Ф1 и ФЕ. Рецепт Верня для сезона-2020
Экс-пилот Ф1 и двукратный чемпион Формулы Е нашел способ не сидеть без дела во время вынужденных каникул, которые коронавирус устроил участникам престижных чемпионатов
Формула 1 и Формула Е на этой неделе вышли в лидеры по количеству этапов, которые из-за опасности, связанной с глобальной пандемией, отменены или перенесены на неопределенный срок. В случае с Ф1 речь идет о 4-х (2 отменены, 2 отложены), в случае с Формулой Е количество отмененных гонок может достичь 5-ти.
Действующий чемпион Формулы Е Жан-Эрик Вернь предложил своеобразный способ скрасить вынужденные каникулы. «Пишу всем моим друзьям-пилотам, которые не смогут гоняться в течение ближайших двух месяцев, – написал француз в твитере. – Может быть, нам создать свой виртуальный чемпионат и гоняться в нем?»
За четверть часа под постом французского пилота появилось больше 50 ответов, авторы большинства которых отреагировали на идею более чем позитивно.
Примечательно, что самого Верня называет одним из своих основателей и своим послом достаточно известная компания Veloce eSports, активно занимающаяся проектами в области киберспорта. Собственно, она отреагировала на пост француза первой – примерно через четыре минуты после публикации.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , Формула E
|Пилоты
|Жан-Эрик Вернь
|Автор
|Кирилл Качнов
Кибертурнир вместо Ф1 и ФЕ. Рецепт Верня для сезона-2020
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