Кибертурнир вместо Ф1 и ФЕ. Рецепт Верня для сезона-2020

Формула 1 и Формула Е на этой неделе вышли в лидеры по количеству этапов, которые из-за опасности, связанной с глобальной пандемией, отменены или перенесены на неопределенный срок. В случае с Ф1 речь идет о 4-х (2 отменены, 2 отложены), в случае с Формулой Е количество отмененных гонок может достичь 5-ти.

Действующий чемпион Формулы Е Жан-Эрик Вернь предложил своеобразный способ скрасить вынужденные каникулы. «Пишу всем моим друзьям-пилотам, которые не смогут гоняться в течение ближайших двух месяцев, – написал француз в твитере. – Может быть, нам создать свой виртуальный чемпионат и гоняться в нем?»

За четверть часа под постом французского пилота появилось больше 50 ответов, авторы большинства которых отреагировали на идею более чем позитивно.

Примечательно, что самого Верня называет одним из своих основателей и своим послом достаточно известная компания Veloce eSports, активно занимающаяся проектами в области киберспорта. Собственно, она отреагировала на пост француза первой – примерно через четыре минуты после публикации.