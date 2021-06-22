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Формула 1 Новость

Хюлькенберг женился на уроженке Литвы

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Избранницей экс-пилота Формулы 1 стала Эгле Руските, свадебная церемония прошла в Монако

Хюлькенберг женился на уроженке Литвы

Нико Хюлькенберг дебютировал в Формуле 1 в 2010 году, однако после завершения сезона-2019 потерял место в пелотоне. После этого он дважды приходил на выручку команде Racing Point, подменяя в прошлом году ее основных пилотов, когда у тех находили коронавирус. 

Сейчас 33-летний Нико официально является резервистом Aston Martin, а параллельно комментирует гонки на Servus TV.

Во вторник Хюлькенберг опубликовал в социальных сетях фото со свадебной церемонии, прошедшей в Монако. Известно, что они с Эгле Руските начали встречаться в 2015 году, а прошлой осенью в Венеции состоялась помолвка.

Выпускница Литовского госуниверситета Руските является моделью, у нее более 20 тысяч подписчиков в инстаграме, а в последние годы, основав собственную компанию, она также разрабатывает образцы одежды.

Прежде ее часто можно было увидеть в компании Нико в паддоке Ф1. 

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В Mercedes объяснили, как собираются переиграть Red Bull

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В Mercedes объяснили, как собираются переиграть Red Bull
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