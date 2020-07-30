Хюлькенберг заменит Переса в Великобритании
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Нико Хюлькенберг готовится вернуться в Формулу 1, заменив в составе Racing Point Серхио Переса, у которого обнаружили коронавирус
По информации Motorsport.com из нескольких независимых источников, именно немец был приглашен командой выступить в Сильверстоуне.
Хюлькенберг уже прибыл в Великобританию и начал подготовку к Гран При, однако его участие в уик-энде будет зависеть от результатов его собственного теста на коронавирус – они должны быть известны к утру пятницы.
Ранее Нико уже выступал за команду из Сильверстоуна, когда она еще называлась Force India.
Если Хюлькенберг получит возможность принять участие в Гран При Великобритании, то скорее всего он останется в кокпите и на следующий уик-энд.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|ГП Великобритании
|Автор
|Олег Карпов
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Хюлькенберг заменит Переса в Великобритании
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