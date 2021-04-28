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Формула 1 / Новость

Хюлькенберг заменит Феттеля в Aston Martin? Ответ Нико

Автор:
, редактор

Нико полагает, что Себа не уберут до конца сезона-2021

Хюлькенберг заменит Феттеля в Aston Martin? Ответ Нико

В 2021 году Нико Хюлькенберг выполняет роль резервного пилота Aston Martin. После того, как Себастьян Феттель неудачно начал сезон в новой команде, пошли слухи о том, что Хюлькенберг мог бы заменить его прямо по ходу чемпионата. Однако сам Нико в это не верит.

«Не думаю, что так будет, – сказал Хюлькенберг. – Полагаю, он [Феттель] завершит сезон с командой.

Ему нужно время, он еще не чувствует машину. Это видно по результатам. Но решение принимать не мне».

За два этапа Феттелю ни разу не удалось выйти в третий сегмент квалификации или попасть в очки в гонки. Он также уступил во всех боевых сессиях своему напарнику Лэнсу Строллу.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель , Нико Хюлькенберг
Команды Aston Martin Racing
Автор Иван Матушкин

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