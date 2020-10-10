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Формула 1 / Гран При Айфеля / Новость

Хюлькенберг заменил Стролла на Гран При Айфеля

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Хюлькенберг заменил Стролла на Гран При Айфеля
Автор:
, Ответственный редактор

Команда Racing Point подтвердила, что Лэнс Стролл на сможет выступить на «Нюрбургринге» по состоянию здоровья, и в квалификации и гонке его заменит Нико Хюлькенберг

В субботу утром стало известно, что Стролл не чувствует себя на 100% здоровым – скорее всего, он простыл по ходу предыдущих дней уик-энда, который проходит в очень холодную погоду. Канадец пропустил утреннюю тренировку, а за час до квалификации стало известно, что за рулем розовой машины его заменит Нико Хюлькенберг. 

Глава Racing Point Отмар Сафнауэр сказал в интервью немецкой телекомпании RTL: «Это похоже на Сильверстоун. Нам повезло, что Нико здесь, на трассе. Кажется, он должен был работать для вас. Мы возим с собой его сиденье на каждую гонку. Так что это чистое везение!»

33-летний немец работал из студии в Кёльне, но после экспресс-теста на вирус он быстро примчался на трассу, где присоединился к команде. 

Ранее Хюлькенберг заменял в двух британских гонках другого пилота Racing Point Серхио Переса, у которого диагностировали коронавирус.

У Нико есть опыт выступлений на «Нюрбургринге», где он прежде участвовал в первой пятничной тренировке 2011 года с Force India (нынешней Racing Point) и финишировал 10-м два года спустя за рулем Sauber.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Айфеля
Пилоты Нико Хюлькенберг , Лэнс Стролл
Команды Racing Point
Автор Александр Кабановский

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