Хюлькенберг заменил Стролла на Гран При Айфеля

В субботу утром стало известно, что Стролл не чувствует себя на 100% здоровым – скорее всего, он простыл по ходу предыдущих дней уик-энда, который проходит в очень холодную погоду. Канадец пропустил утреннюю тренировку, а за час до квалификации стало известно, что за рулем розовой машины его заменит Нико Хюлькенберг.

Глава Racing Point Отмар Сафнауэр сказал в интервью немецкой телекомпании RTL: «Это похоже на Сильверстоун. Нам повезло, что Нико здесь, на трассе. Кажется, он должен был работать для вас. Мы возим с собой его сиденье на каждую гонку. Так что это чистое везение!»

33-летний немец работал из студии в Кёльне, но после экспресс-теста на вирус он быстро примчался на трассу, где присоединился к команде.

Ранее Хюлькенберг заменял в двух британских гонках другого пилота Racing Point Серхио Переса, у которого диагностировали коронавирус.

У Нико есть опыт выступлений на «Нюрбургринге», где он прежде участвовал в первой пятничной тренировке 2011 года с Force India (нынешней Racing Point) и финишировал 10-м два года спустя за рулем Sauber.