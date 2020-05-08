Хюлькенберг захотел изолироваться в паре с Квятом
Бывший пилот Ф1 рассчитывает на кулинарию россиянина
Во время пандемии коронавируса пилоты Формулы 1 вынуждены соблюдать режим изоляции наравне с остальными людьми. В тех же условиях оказался и потерявший место в чемпионате в прошлом году Нико Хюлькенбергу.
В беседе с ним корреспондент CNN предложил немцу выбрать действующего гонщика, с которым он хотел бы вместе проводить изоляцию. Выбор Хюлькенберга пал на российского пилота AlphaTauri Даниила Квята.
«Я бы выбрал Дани, – сказал бывший пилот Renault. – Он мне нравится и он хорошо готовит, так что позаботился бы о нас».
Другим вариантом стал Кевин Магнуссен, с которым Хюлькенберг уже несколько лет в ссоре: «Может, стоило бы взять с собой Кевина и наконец уладить наши разногласия. Не могу сказать, что мы с ним поддерживаем отношения. Понятно, что мы не лучшие друзья, но мы и не обязаны. Редко кто действительно дружит с другими гонщиками».
Ссора Хюлькенберга и Магнуссена длится с 2018 года. Тогда после гонки в Германии немец решил покритиковать соперника за резкий маневр, пока Кевин давал интервью. В ответ гонщик Haas предложил Хюлькенбергу «пососать его яйца».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Нико Хюлькенберг В Магазин , Даниил Квят В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Хюлькенберг захотел изолироваться в паре с Квятом
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