Хюлькенберг: Williams нужен кто-то другой, не я

Один из самых опытных пилотов Формулы 1 Нико Хюлькенберг по-прежнему не имеет места в чемпионате на следующий год. Renault предпочла заменить его Эстебаном Оконом, а Haas не стала отказываться от Ромена Грожана ради услуг немца. Теперь сам Хюлькенберг отверг идею выступления за худшую команду чемпионата – Williams.

«Я думаю, им нужен кто-то другой, – сказал Хюлькенберг. – Думаю, я им не подхожу. Дело не в деньгах, а в том, в какой точке карьеры нахожусь я, и в каком положении они. Думаю, сейчас просто неподходящий момент для нашей совместной работы. При всем уважении к их команде, я ведь выступал за них и все такое, но не думаю, что сейчас перейду туда».

Фактически, место для Хюлькенберга осталось только в Alfa Romeo. Сам пилот еще не решил, готов ли он в случае ухода из Ф1 сразу перейти в другую серию.

«Сейчас все неопределенно, ничего не могу сказать, – заверил немец. – Я бы хотел выступать в 2021-м, но не знаю этого. Место резервного пилота – не вариант. Можно выступать в другой серии или вообще не выступать какое-то время. Когда я пойму, какие варианты есть в Ф1, я присмотрюсь и к другим сериям. Я уже говорил, что не хочу спешить или хвататься за какой-то вариант, только чтобы гоняться. Меня должен радовать этот вызов. У меня нет никакого решения».

Хюлькенберг признал, что сам давно ждет определенности со своим будущим, но не знает, когда ее получит.

«Я ожидал ответа два месяца назад, но его все еще нет, – сказал Хюлькенберг. – И я предпочитаю не ставить себе никаких дат».

Дополнительная информация: Адам Купер