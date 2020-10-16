Хюлькенберг вылетел из Ф1 и получил лучший шанс в карьере. Но от Нико ничего не зависит

В прошлом году Нико Хюлькенберг покидал паддок Формулы 1, окруженный мнениями о нереализованных карьерных шансах. При всем блеске, с которым он шел к вершинам в Williams, Force India, Sauber и Renault, настоящих звезд немец так и не достиг.

Да, у него был сумасшедший поул во время дебютного сезона за Williams в 2010-м, но в целом в карьере Нико было больше упущенных шансов, чем реализованных.

Например, была прошлогодняя гонка в Хоккенхайме, которая сыграла решающую роль в решении Renault заменить его на Окона. Ну и нельзя забыть о драме Гран При Бразилии-2012, когда он разбился во время борьбы за лидерство с Льюисом Хэмилтоном. В прошлом году в Абу-Даби Нико сам признался, что у него сердце кровью обливается, когда он смотрит повторы той гонки.

«Да уж, денек тогда выдался, – вспоминает Хюлькенберг. – До выезда сейфти-кара я лидировал с отрывом в 50 секунд. Это была особенная гонка, особенный день, очень молодой Халк. Совершенно особенная езда в моем исполнении, как из исторических книжек».

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing и Нико Хюлькенберг, Racing Point Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Гонщик не стал спорить с тем, что победа в тот день могла изменить ход всей его карьеры.

«Это возможно, – сказал он. – Но трудно сказать, как бы все тогда было. Я не знаю».

Но прошлый сезон остался в прошлом, и теперь все обсуждают будущее Хюлькенберга. Он оказался в центре увлекательного сюжета, в котором он получил надежду на место боевого пилота Red Bull. Вот только от самого Нико ничего не зависело и не зависит.

Не подхвати Серхио Перес коронавирус перед Гран При Великобритании и не почувствуй Лэнс Стролл себя плохо на Гран При Айфеля, Хюлькенберг мог бы просто пропасть с радаров Формулы 1. Однако отсутствие пилотов Racing Point На тех этапах дало Нико шанс ухватиться за неожиданную возможность.

Всего несколько месяцев назад Хюлькенберг обсуждал с Red Bull возможность стать экспертом на их ТВ-канале. А теперь его рассматривают в качестве потенциального пилота.

Читайте также: В Red Bull назвали Хюлькенберга кандидатом на 2021 год

На этой неделе Хельмут Марко, пожалуй, впервые столь открыто заговорил о возможности взять пилота со стороны. И любопытно, что подобный шанс появился у Хюлькенберга не только благодаря его собственной скорости.

Сильные выступления других пилотов позволили иначе посмотреть на былые достижения Нико. Подиум Даниэля Риккардо в составе Renault, его помощь в продвижении французской команды в чемпионате и то, как он затмил Окона, помогли нам по новой понять насколько он хорош.

Нико Хюлькенберг, Racing Point RP20 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

А это, в свою очередь, дало возможность переоценить то, как в прошлом году Хюлькенберг заставлял Риккардо постоянно быть на пределе. Конечно, Дэн в итоге превзошел Нико, но разница была не так уж велика. Не удивительно, что теперь в Red Bull сравнивают выступления Халка на фоне Риккардо и Риккардо на фоне Ферстаппена.

Говоря о возможности нанять опытного пилота, вроде Переса или Хюлькенберга, Марко сказал: «Вопрос в том, как сильно они будут отставать от Макса. У нас есть пример Риккардо и мы можем сделать заключение о том, на каких позициях окажется тот или иной пилот. Не думаю, что кто-то подберется к Максу ближе, чем на три десятых».

И если именно такова теперь цель для второго пилота Red Bull, то Хюлькенбергу она наверняка по силам.

Но кроме выступлений Халка на трассе, было приятно услышать о том, как он повлиял на Racing Point в этом году вне автодрома. Проведя две гонки в Сильверстоуне, он указал команде, в каком направлении нужно развиваться, и его советы помогли ей с последними обновлениями.

Как сказал технический директор Racing Point Энди Грин: «Некоторые из наших апгрейдов стали результатом интересного отчета Нико после Сильверстоуна. Так что его слова, сказанные в Германии, тоже нас заинтриговали.

Он рассказал о переменах, которые ему понравились, о настройках и своих ощущениях. И те перемены мы сделали после Сильверстоуна.

Мы не ожидали, что он еще раз сядет за руль нашей машины. Но так вышло, и мы получили его отчет и об этих обновлениях. Это было очень интересно и важно».

Нико Хюлькенберг, Racing Point Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Но при всей радости от того, что в команде вроде Red Bull рассматривают кандидатуру Хюлькенберга, его судьба теперь зависит от выступлений Алекса Элбона в ближайших гонках.

Red Bull пока очень терпеливо относится к Алексу и продолжает его поддерживать. Никто не ждет, что он возьмет и подвинет Ферстаппена. И в команде с огромным пониманием отнеслись к проблемам тайца из-за аэродинамического дисбаланса RB16 на старте сезона.

Но боеспособность машины выросла, и теперь Red Bull нужны результаты от обоих пилотов. А значит на плечи Элбона лег новый груз. И сколько бы в Red Bull не твердили, что скорость Алекса в Нюрбурге была вполне приемлема, их мнение изменится, стоит команде испытать более сильную конкуренцию в Кубке конструкторов. Или начать терять победы из-за того, что отсутствие второй машины среди лидеров сужает стратегические варианты.

Даже в Германии наличие Элбона прямо позади Ферстаппена дало бы Red Bull новые возможности – ведь лидировавший Хэмилтон не смог бы закрыть сразу обоих преследователей на пит-стопах.

Та же ситуация была в том году в Венгрии, когда Ферстаппен остался без огневой поддержки. И та гонка стала последней для Пьера Гасли в Red Bull.

Судя по словам Марко, теперь у Элбона есть срок для Гран При Турции, чтобы застолбить за собой место в команде.

В ближайшем будущем нас ждут три трассы, на которых Ферстаппен никогда не выступал, что в некотором смысле уравнивает обоих пилотов Red Bull и позволяет лучше оценить их в сравнении друг с другом.

Вдобавок, трех гонок Элбону должно хватить, чтобы полностью освоить апгрейды, которые Red Bull привезла на прошлый этап. И которые позволили команде приблизится к Mercedes.

Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16, после схода Фото: Steven Tee / Motorsport Images

И если Элбон не добьется того, на что надеется команда, окажется ли Хюлькенберг на верху списка кандидатов на его замену? Безусловно.

После победы Гасли в Монце многие полагали, что Пьер должен получить еще один шаг. Но руководство команды постоянно подчеркивало, что видит его будущее в AlphaTauri. Поскольку команда из Фаэнцы была повышена в статусе с младшей команды до сестринской, а Гасли так хорошо выступает в ее составе, он выглядит лучшим кандидатом на статус лидера AlphaTauri.

А в лице Хюлькенберга Red Bull получит опыт, скорость, отчеты по технике и отсутствие закулисных игр. Уровень Нико всем известен, вдобавок, он хорошо ладит с Ферстаппеном.

Конечно, компании придется смиренно принять то, что потратив столько денег на свою юниорскую программу, она все равно ищет пилотов на стороне. Но это Ф1, и главной команде концерна тут важнее иметь двух пилотов, способных сражаться среди лидеров.

Для Хюлькенберга же теперь пришло время ожидания. Все зависит от Элбона. Но Нико может быть уверен, что сделал все возможное с теми шансами, что получил в этом году.

И по крайней мере в ближайшие недели Хюлькенберг будет к месту в топ-команде ближе, чем когда бы то ни было.

Нико Хюлькенберг, Racing Point Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Связанное видео