Хюлькенберг: В Формуле 1 слишком много езды

Нико Хюлькенберг заявил, что гоночный уик-энд Формулы 1 вполне можно сделать более компактным путем сокращения времени тренировок. О том, что четыре часа практик – это слишком много, гонщик заявил в интервью немецкой версии журнала GQ.

«Первые дни уик-энда сейчас проходят не слишком весело, – в частности заявил пилот. – Чересчур много тренировок, чересчур много езды, которая перемежается разными встречами. Все это проходит невероятно нудно и монотонно. И когда ты занимаешься этим в течение десяти лет, лучше не становится. Одно и то же, одно и то же – порой откровенно в сон тянет».

Хюлькенберг считает, что Формула 1 вполне может взять пример с младших серий, где единственная тренировка длится всего 45 минут.

«Мне всегда нравилось, как все устроено в младших формулах. Не успел уик-энд начаться – а у тебя уже квалификация. И каким бы ни был для тебя расклад в этот момент, надо как-то выжимать из себя максимум».