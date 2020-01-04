Хюлькенберг: В 2012 я совершил ошибку

После 10 лет выступления в Формуле 1, Нико Хюлькенберг был вынужден покинуть чемпионат, так как на 2020 год ему не удалось найти себе места ни в одной из команд. При этом за все время своих выступлений Хюлькенберг так и не сумел ни разу подняться на подиум и попасть в топ-команду, хотя изначально он считался весьма перспективным пилотом.

Вспоминая о своих ошибках при выборе команд, Хюлькенберг признался, что главную он совершил в 2012 году, когда из-за финансовой нестабильности покинул Force India.

«В Формуле 1 решения о смене команды принимаются за шесть-семь месяцев до того, как ты окажешься в новом коллективе, – пояснил Хюлькенберг изданию GP Today. – И очень сложно предсказать, как там будет складываться ситуация.

Сейчас легко об этом говорить. Я думаю, что мой переход в Sauber в 2013 году был ошибкой. Да, в течении половины сезона эта команда выглядела существенно лучше. И все же я считаю, что это было не лучшее решение в моей карьере».



