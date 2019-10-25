Хюлькенберг удивился скорости Квята в Мексике

Гонщики Toro Rosso Даниил Квят и Пьер Гасли завершили обе пятничные тренировки Гран При Мексики в первой десятке. При этом во второй практике Квят стал лучшим из остальных, показав пятое время, а Гасли расположился сразу за ним. Такая скорость команды из Фаэнцы удивила Нико Хюлькенберга.

«Кажется, здесь очень сильна McLaren, – сказал Хюлькенберг. – И пилоты Toro Rosso были удивительно быстры. Думаю, этих двух команд нам надо остерегаться».

Сам гонщик Renault стал 11-м в утренней сессии и девятым после обеда, оба раза опередив своего напарника Даниэля Риккардо. Пятничные результаты оставили немцу надежду на попадание в десятку лучших в квалификации.

«Выход в Q3 возможен, – считает Хюлькенберг. – Надо сделать правильные вещи в правильные моменты. Но я чувствую, что у нас есть потенциал на это, к этому мы должны стремиться. Другой вопрос, настолько ли мы хороши? Узнаем в воскресенье».

Дополнительная информация: Адам Купер