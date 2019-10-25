Хюлькенберг удивился скорости Квята в Мексике
Гонщик Renault включил российского пилота и его напарника по Toro Rosso в число главных конкурентов в Мехико.
Гонщики Toro Rosso Даниил Квят и Пьер Гасли завершили обе пятничные тренировки Гран При Мексики в первой десятке. При этом во второй практике Квят стал лучшим из остальных, показав пятое время, а Гасли расположился сразу за ним. Такая скорость команды из Фаэнцы удивила Нико Хюлькенберга.
«Кажется, здесь очень сильна McLaren, – сказал Хюлькенберг. – И пилоты Toro Rosso были удивительно быстры. Думаю, этих двух команд нам надо остерегаться».
Сам гонщик Renault стал 11-м в утренней сессии и девятым после обеда, оба раза опередив своего напарника Даниэля Риккардо. Пятничные результаты оставили немцу надежду на попадание в десятку лучших в квалификации.
«Выход в Q3 возможен, – считает Хюлькенберг. – Надо сделать правильные вещи в правильные моменты. Но я чувствую, что у нас есть потенциал на это, к этому мы должны стремиться. Другой вопрос, настолько ли мы хороши? Узнаем в воскресенье».
Дополнительная информация: Адам Купер
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Мексики
|Сессия
|Вторая тренировка
|Пилоты
|Нико Хюлькенберг В Магазин
|Команды
|Toro Rosso В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Хюлькенберг удивился скорости Квята в Мексике
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