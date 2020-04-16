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Формула 1 / Новость

Хюлькенберг участвовал в виртуальном Гран При из магазина

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Хюлькенберг участвовал в виртуальном Гран При из магазина
Автор:
, редактор
16 апр. 2020 г., 04:25

Бывший пилот Формулы 1 нашел способ выступить в кибергонке, не имея необходимого для этого оборудования

Нико Хюлькенберг покинул Формулу 1 в конце прошлого года. Однако в марте он принял участие в виртуальном Гран При Бахрейна и занял на нем 11-е место. Чуть позже немец признался, что никогда раньше не занимался симрейсингом и не имеет дома нужной техники. Чтобы выступить в гонке, ему пришлось провести ее в магазине.

«К сожалению, собственного симулятора у меня нет, – рассказал Хюлькенберг Auto Motor und Sport. – Он бы занял слишком много места в моей гостиной. Но я выступал на виртуальном Гран При Бахрейна три недели назад. В Монако есть магазин, в котором есть симулятор, и мне разрешили его использовать. 

Я проехал гонку, не выходя из магазина. Прежде ничего такого не пробовал – и должен сказать, было весело. Можно было бы повторить».

Хюлькенберг также рассказал, как проводит карантин в Монте-Карло: «У меня все в порядке, я здоров. Сейчас время успокоиться и вести обычную жизнь, это интересный опыт. У нас в Монте-Карло все строго. С десяти вечера до пяти утра комендантский час, за этим плотно следят и мне уже сделали предупреждение. Открыты только магазины и аптеки, заняться особо нечем.

Днем можно выйти на улицу, погулять, посидеть на солнышке. Но все маршруты уже исхожены. Возможности ограничены, но все не так строго, как во Франции. Там нужен пропуск для выхода на улицу, в Монако такого нет».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Нико Хюлькенберг В Магазин
Автор Иван Матушкин

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Гран При Франции

25 июн. - 28 июн.
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