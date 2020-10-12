Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
Билеты
23 окт.
Следующее событие через
10 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
31 окт.
Следующее событие через
18 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Турции
Билеты
13 нояб.
Следующее событие через
31 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
45 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
52 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
59 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Айфеля / Новость

Хюлькенберг стартовал в гонке с неправильным режимом мотора

Поделились
Комментарии
Хюлькенберг стартовал в гонке с неправильным режимом мотора
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

По словам немецкого пилота Racing Point, он допустил ошибку по ходу подготовительных процедур на прогревочном круге

Нико Хюлькенберг в последний момент заменил приболевшего Лэнса Стролла за рулем розовой машины RP20 на Айфельском Гран При. Он впервые выехал на трассу только в квалификации, потому не смог подняться на решетке выше 20-й позиции. 

Читайте также:

Гонку Нико в итоге завершил на восьмом месте, принеся коллективу Лоуренса Стролла важные очки. Болельщики выбрали немца гонщиком дня, однако уже после финиша он рассказал, что перед стартом выбрал неверный режим работы силовой установки.

Эксперт Sky Sport и бывший соперник немца по GP2 Нараин Картикеян обратил внимание, что после сигнала светофора тот активно оперировал кнопками и переключателями на руле – и спросил Нико, нормально ли все прошло.

«Нет, не нормально, – признался тот. – Я был в неверном режиме мотора. 

Обычно после прогрева шин пробуксовкой мы устанавливаем требуемые параметры. Но их два, а я установил только один, потому остался без дополнительной энергии [от системы рекуперации].

Когда я заметил это, то стал быстро ставить верные настройки. Я не потерял на этом ни одной позиции, но старт получился не самым лучшим».   

Нико смог отыграть три позиции уже по ходу первого круга и в дальнейшем продолжал прогрессировать до самого финиша. 

«[В первых поворотах] все шли очень плотно, кто-то постоянно блокировал колеса, – объяснил немец. – Мы еще до гонки решили, что мне нужно держаться подальше от неприятностей. 

Мы знали, что машина хороша, потому действовали осторожно, чтобы не потерять гонку уже на первом круге». 

Хюлкенберг добавил, что готов выступить за Racing Point и в следующих Гран При, если возникнет такая необходимость. Ранее он уже заменял на двух этапах Серхио Переса. у которого обнаружили коронавирус.

Читайте также:

Дополнительная информация: Джеймс Ньюболд

Red Bull сохранит моторы Honda после 2021 года. Но строить их будет сама

Предыдущая новость

Red Bull сохранит моторы Honda после 2021 года. Но строить их будет сама
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Айфеля
Сессия Гонка
Пилоты Нико Хюлькенберг
Команды Racing Point
Автор Джонатан Нобл

Самое читаемое Сегодня

Red Bull сохранит моторы Honda после 2021 года. Но строить их будет сама
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull сохранит моторы Honda после 2021 года. Но строить их будет сама

Хюлькенберг стартовал в гонке с неправильным режимом мотора
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хюлькенберг стартовал в гонке с неправильным режимом мотора

Хэмилтон усомнился в легальности носков Риккардо
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон усомнился в легальности носков Риккардо

СМИ: Mercedes может заменить Хэмилтона на Ферстаппена
Формула 1 Формула 1 / Новость

СМИ: Mercedes может заменить Хэмилтона на Ферстаппена

Red Bull собиралась заменить Элбона на Хюлькенберга в Германии
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собиралась заменить Элбона на Хюлькенберга в Германии

Мик Шумахер почти дебютировал в гонке Формулы 1. Он должен был заменить Джовинацци
Формула 1 Формула 1 / Новость

Мик Шумахер почти дебютировал в гонке Формулы 1. Он должен был заменить Джовинацци

Страх снега и Элбон-потеряшка. Почему Квят показал худший результат за 13 месяцев
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Страх снега и Элбон-потеряшка. Почему Квят показал худший результат за 13 месяцев

Феттель о рекорде Хэмилтона: Моим героем навсегда останется Михаэль
Формула 1 Формула 1 / Новость

Феттель о рекорде Хэмилтона: Моим героем навсегда останется Михаэль

Самое важное:

Хюлькенберг стартовал в гонке с неправильным режимом мотора
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хюлькенберг стартовал в гонке с неправильным режимом мотора

Red Bull сохранит моторы Honda после 2021 года. Но строить их будет сама
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull сохранит моторы Honda после 2021 года. Но строить их будет сама

Мик Шумахер почти дебютировал в гонке Формулы 1. Он должен был заменить Джовинацци
Формула 1 Формула 1 / Новость

Мик Шумахер почти дебютировал в гонке Формулы 1. Он должен был заменить Джовинацци

В Renault попросили не связывать сход Норриса с борьбой в Кубке конструкторов
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Renault попросили не связывать сход Норриса с борьбой в Кубке конструкторов

Самое читаемое

1
Формула 1

Red Bull сохранит моторы Honda после 2021 года. Но строить их будет сама

2
Формула 1

Хюлькенберг стартовал в гонке с неправильным режимом мотора

51мин
3
Формула 1

Хэмилтон усомнился в легальности носков Риккардо

4
Формула 1

СМИ: Mercedes может заменить Хэмилтона на Ферстаппена

5
Формула 1

Red Bull собиралась заменить Элбона на Хюлькенберга в Германии

Самое важное:

Хюлькенберг стартовал в гонке с неправильным режимом мотора
Формула 1

Хюлькенберг стартовал в гонке с неправильным режимом мотора

Red Bull сохранит моторы Honda после 2021 года. Но строить их будет сама
Формула 1

Red Bull сохранит моторы Honda после 2021 года. Но строить их будет сама

Мик Шумахер почти дебютировал в гонке Формулы 1. Он должен был заменить Джовинацци
Формула 1

Мик Шумахер почти дебютировал в гонке Формулы 1. Он должен был заменить Джовинацци

В Renault попросили не связывать сход Норриса с борьбой в Кубке конструкторов
Формула 1

В Renault попросили не связывать сход Норриса с борьбой в Кубке конструкторов

Феттель о рекорде Хэмилтона: Моим героем навсегда останется Михаэль
Формула 1

Феттель о рекорде Хэмилтона: Моим героем навсегда останется Михаэль

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1
12 авг. 2020 г.

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.