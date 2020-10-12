Хюлькенберг стартовал в гонке с неправильным режимом мотора

Нико Хюлькенберг в последний момент заменил приболевшего Лэнса Стролла за рулем розовой машины RP20 на Айфельском Гран При. Он впервые выехал на трассу только в квалификации, потому не смог подняться на решетке выше 20-й позиции.

Гонку Нико в итоге завершил на восьмом месте, принеся коллективу Лоуренса Стролла важные очки. Болельщики выбрали немца гонщиком дня, однако уже после финиша он рассказал, что перед стартом выбрал неверный режим работы силовой установки.

Эксперт Sky Sport и бывший соперник немца по GP2 Нараин Картикеян обратил внимание, что после сигнала светофора тот активно оперировал кнопками и переключателями на руле – и спросил Нико, нормально ли все прошло.

«Нет, не нормально, – признался тот. – Я был в неверном режиме мотора.

Обычно после прогрева шин пробуксовкой мы устанавливаем требуемые параметры. Но их два, а я установил только один, потому остался без дополнительной энергии [от системы рекуперации].

Когда я заметил это, то стал быстро ставить верные настройки. Я не потерял на этом ни одной позиции, но старт получился не самым лучшим».

Нико смог отыграть три позиции уже по ходу первого круга и в дальнейшем продолжал прогрессировать до самого финиша.

«[В первых поворотах] все шли очень плотно, кто-то постоянно блокировал колеса, – объяснил немец. – Мы еще до гонки решили, что мне нужно держаться подальше от неприятностей.

Мы знали, что машина хороша, потому действовали осторожно, чтобы не потерять гонку уже на первом круге».

Хюлкенберг добавил, что готов выступить за Racing Point и в следующих Гран При, если возникнет такая необходимость. Ранее он уже заменял на двух этапах Серхио Переса. у которого обнаружили коронавирус.

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