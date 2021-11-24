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Хюлькенберг: Спокойствие Ферстаппена поражает

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Нико проанализировал психологию Макса и Льюиса

Хюлькенберг: Спокойствие Ферстаппена поражает

Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен весь 2021 год борются за лидерство в чемпионате. Пилоты неоднократно сходились в очных сражениях, которые дважды заканчивались крупными авариями. При этом бывшего пилота Ф1 Нико Хюлькенберга поражает то, насколько оба гонщика сохраняют спокойствие.

«Эти парни не нервничают, для них это нормальные гоночные события, – сказал Хюлькенберг Servus TV. – Льюис не нервничает, ведь борется уже за восьмой титул. A вот спокойствие Макса поражает, ведь для него эта титульная схватка первая».

В двух последних Гран При Хэмилтон был явно сильнее соперника. По мнению Хюлькенберга, этому способствовали штрафы Льюиса в Бразилии, где он стартовал последним в спринте и потерял пять мест на старте гонки:

«Вероятно, Льюиса подстегнул трудный этап в Бразилии. Там он выдал сенсационное безошибочное выступление. Психология точно сыграла в этом свою роль. Льюис проехал идеальный круг в Дохе, это видно по записи с его машины».

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