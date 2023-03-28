Хюлькенберг решил заниматься на симуляторе Ferrari
Нико решил, что визиты в Маранелло помогут ему быстрее набрать спортивную форму после перерыва в выступлениях
Покинув пелотон в конце 2019 года, Нико Хюлькенберг за три последних года выступил всего в четырех Гран При, когда требовалось подменить основных пилотов Racing Point / Aston Martin. Это не помешало 35-летнему немцу прошлой осенью подписать контракт с Haas и вернуться в Ф1.
Даже имея за плечами без малого две сотни Гран При, Нико решил, что никогда не поздно учиться – и в этом сезоне будет заниматься на симуляторе Ferrari. Эта программа стала возможна благодаря партнерству Скудерии с командой Джима Хааса.
«Я буду часто ездить туда в этом году, – рассказал Хюлькенберг. – Раз в две недели или около того. Думаю, сейчас наши планы составлены примерно до середины лета, а там видно будет.
Зимой я уже был там, и это оказалось очень полезно. А если так, почему бы не продолжить? Это просто еще одна дополнительная деталь в общей картине».
Гонщик рассказал, что работа на симуляторе полезна во многих отношениях, но прежде всего она позволяет лучше почувствовать влияние разных настроек на поведение машины, что очень важно в условиях запрета на тесты.
«В нашей работе всего понемногу, – объяснил он. – Это и брифинги, и вопросы корреляции данных, и подготовка к гонкам. Мы редко занимаемся целый день чем-то одним. Времени много и хватает на все. Ведь симулятор дает безграничные возможности – можно делать все, что хочешь».
Глава Haas Гюнтер Штайнер рассказал, что доступ к симулятору Ferrari является частью контракта на поставку силовых установок.
«Мы получаем определенное количество дней и можем докупить дополнительные, – объяснил он Motorsport.com. – Условия те же, что и в прошлом году.
Думаю, так как он [Хюлькенберг] не имел практики, нынешние машины для него в новинку. Потому он очень заинтересовался этой возможностью, чтобы лучше подготовиться к уик-эндам.
Мы работаем [на симуляторе Ferrari] столько, сколько необходимо. Сейчас – чуть больше, чем обычно, так как занимаемся вопросами корреляции данных.
Кроме того, я считаю, что если сам гонщик хочет этого, симулятор надо использовать всегда. Если ему становится неинтересно – то и затевать ничего не стоит. В таком случае он просто ничему не научится.
Но сейчас я вижу, что Нико очень нацелен на такую работу».
Хюлькенберг не заработал очков в двух первых ГранПри сезона-2023. В Сахире он финишировал 15-м, в Джидде – 12-м.
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Хюлькенберг решил заниматься на симуляторе Ferrari
Хюлькенберг решил заниматься на симуляторе Ferrari Хюлькенберг решил заниматься на симуляторе Ferrari
Источник: Ferrari к Имоле переделает понтоны по образу Red Bull
Источник: Ferrari к Имоле переделает понтоны по образу Red Bull Источник: Ferrari к Имоле переделает понтоны по образу Red Bull
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