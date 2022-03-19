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Формула 1 / Гран При Бахрейна Новости

Хюлькенберг: Разница между поколениями машин Ф1 не так велика

Немецкому пилоту в какой-то мере повезло, что он «вышел на замену» именно в Бахрейне – где нагрузки на шею сравнительно невелики

Кирилл Качнов
Автор:
, главный редактор
Хюлькенберг: Разница между поколениями машин Ф1 не так велика
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Нико Хюлькенберг не стал придавать большого значения тому, что на квалификации Гран При Бахрейна опередил своего напарника Лэнса Стролла: немец и канадец показали 17-й и 19-й результаты соответственно. Напомним, что Хюлькенберг заменил Себастьяна Феттеля, у которого диагностировали коронавирус – таким образом, гонщик впервые сел за руль болида Ф1 нового поколения лишь на первой пятничной тренировке.

«Честно говоря, с моей точки зрения, разница между двумя последними поколениями машин не так и велика, – рассказал немец в интервью по окончании квалификации. – Шины заметно жестче, чем раньше. Они и тяжелее, и не так хорошо амортизируют удары, и ход подвески теперь меньше… Плюс ты чувствуешь увеличившийся вес машины, тебе приходится больше бороться с машиной в медленных и среднескоростных поворотах – автомобиль ощущается чуть менее энергичным, что ли. Но в целом это все та же Формула 1.

Рад ли я опередить Лэнса? Вообще-то для меня главной задачей на квалификацию было проехать как можно больше чистых кругов. На тренировке, когда нет особого прессинга и у тебя достаточно много времени, организовать себе чистый круг несложно. В квалификации все по-другому – и поэтому для меня было важно избежать трафика, избежать ошибок и полностью использовать потенциал машины. Я чувствую, что выполнил задачу – и удовлетворен этим».

Пилоты, которые садятся за руль болида Ф1 после долгого перерыва (Хюлькенберг в последний раз участвовал в Гран При осенью 2020 года), обычно испытывают определенные трудности из-за высоких нагрузок на шею. С этой точки зрения немцу, по его словам, повезло, что подменять Феттеля пришлось именно в Бахрейне.

«Все лучше, чем я ожидал, – ответил пилот на соответствующий вопрос журналистов. – Но тут важно, что эта трасса заметно менее требовательна к состоянию шеи, чем, к примеру, Сильверстоун. В Сильверстоуне [где в 2020 году Хюлькенберг заменял Серхио Переса] я чуть ли не помирал за рулем и в какой-то момент в квалификации просто не мог ехать не полную – шея не выдерживала нагрузок и я не мог в полной мере контролировать автомобиль на пределе. Здесь же больше прямых, не так много быстрых поворотов, средняя скорость ниже – и все это мне помогает».

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