Хюлкенберг признал, что растерял форму

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Из-за обнаруженного у Себастьяна Феттеля коронавируса на Гран При Бахрейна его заменит резервный пилот Aston Martin Нико Хюлькенберг. Он уже два сезона не выступает в основном составе Формулы 1, но дважды заменял заболевших пилотов в сезоне 2020 года.

Однако перед стартом Гран При Хюлькенберг признался, что ни разу даже не садился в новый болид прежде, а также в том, что с 2019 года он несколько растерял былую физическую форму.

«Я думаю, что мне будет непросто найти гармонию с машиной. Фиически я определенно не в форме, – сказал 34-летний немец в Бахрейне. – К тому же сегодня мне предстоит очень многому научиться.

Для меня это не просто сесть за руль и поехать с лучшей скоростью. Боюсь, моему телу придется не просто. Это же самые быстрые машины в мире. Но я уже возвращался после перерывов, я знаю, что меня ждет И этот определенно мне пригодится.

Плохо то, что эта машина совершенно новая. Прошлый раз, когда я так возвращался, я был знаком с тем поколением машин. А теперь для меня это белый лист бумаги. И мне придется скорее почувствовать болид и понять, как водить его на пределе. Это непростая задача».