Хюлькенберг признал, что растерял форму без выступлений в Ф1
За три последних сезоне Нико провел всего четыре гонки – как оказалось, этого не хватило, чтобы сохранять оптимальные кондиции
В преддверии Гран При Абу-Даби команда Haas объявила о контракте с Нико Хюлькенбергом на 2023 год, после чего гонщик смог приступить к работе на новом месте по ходу однодневных тестов на трассе «Яс-Марина».
Проехав 110 кругов, 35-летний гонщик вынужден был признать, что уже не справляется с нагрузками так, как ему это удавалось до 2019 года, когда у Нико была регулярная программа в чемпионате.
После этого он выходил на старт лишь эпизодически – в двух Гран При 2020 года и двух 2022-го, когда требовалось подменить заболевших пилотов Racing Point / Aston Martin.
«Это было трудно, реально трудно, – признался Хюлькенберг после дня за рулем. – Я чувствовал, что ближе к концу дня силы стали покидать меня. Впрочем, такого и следовало ожидать.
Готов признать, что я справился даже лучше, чем сам ожидал. Это неплохо, но теперь меня ждут три месяца суровой подготовки».
Нико Хюлькенберг, Haas VF-22
Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images
Гонщик добавил, что тесты «напомнили ему, какого напряжения требуют эти машины».
Он пояснил: «А если добавить к этому еще и необходимость гоняться, соперничать, это вообще будет другая история. Но у меня уже есть план [на зиму], которого я собираюсь придерживаться».
Haas завершила прошедший сезон на восьмой строчке Кубка конструкторов, сумев переиграть AlphaTauri и Williams.
Нико сказал, что ему сложно судить о возможностях машины VF-22, да и задача по ходу тестового дня была иной.
«Команда работала с этой машиной весь год и отлично ее знает, – объяснил Хюлькенберг. – Но порой интересно узнать мнение кого-то нового, так как постоянные пилоты со временем привыкают к той технике, которой управляют изо дня в день. Полезно использовать другой взгляд и другие оценки.
Но для меня в первую очередь было важно получить первый опыт, попробовать машину на вкус и проехать первые километры. Мы занимались базовыми процедурами, которые тоже очень важны. Ведь перед стартом сезона будет так мало времени».
Нико станет третьим по возрасту участником предстоящего чемпионата мира. Старше его в пелотоне лишь Льюис Хэмилтон с Фернандо Алонсо.
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