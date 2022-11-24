Хюлькенберг признал, что растерял форму без выступлений в Ф1

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В преддверии Гран При Абу-Даби команда Haas объявила о контракте с Нико Хюлькенбергом на 2023 год, после чего гонщик смог приступить к работе на новом месте по ходу однодневных тестов на трассе «Яс-Марина».

Проехав 110 кругов, 35-летний гонщик вынужден был признать, что уже не справляется с нагрузками так, как ему это удавалось до 2019 года, когда у Нико была регулярная программа в чемпионате.

После этого он выходил на старт лишь эпизодически – в двух Гран При 2020 года и двух 2022-го, когда требовалось подменить заболевших пилотов Racing Point / Aston Martin.

«Это было трудно, реально трудно, – признался Хюлькенберг после дня за рулем. – Я чувствовал, что ближе к концу дня силы стали покидать меня. Впрочем, такого и следовало ожидать.

Готов признать, что я справился даже лучше, чем сам ожидал. Это неплохо, но теперь меня ждут три месяца суровой подготовки».

Нико Хюлькенберг, Haas VF-22 Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Гонщик добавил, что тесты «напомнили ему, какого напряжения требуют эти машины».

Он пояснил: «А если добавить к этому еще и необходимость гоняться, соперничать, это вообще будет другая история. Но у меня уже есть план [на зиму], которого я собираюсь придерживаться».

Haas завершила прошедший сезон на восьмой строчке Кубка конструкторов, сумев переиграть AlphaTauri и Williams.

Нико сказал, что ему сложно судить о возможностях машины VF-22, да и задача по ходу тестового дня была иной.

«Команда работала с этой машиной весь год и отлично ее знает, – объяснил Хюлькенберг. – Но порой интересно узнать мнение кого-то нового, так как постоянные пилоты со временем привыкают к той технике, которой управляют изо дня в день. Полезно использовать другой взгляд и другие оценки.

Но для меня в первую очередь было важно получить первый опыт, попробовать машину на вкус и проехать первые километры. Мы занимались базовыми процедурами, которые тоже очень важны. Ведь перед стартом сезона будет так мало времени».

Нико станет третьим по возрасту участником предстоящего чемпионата мира. Старше его в пелотоне лишь Льюис Хэмилтон с Фернандо Алонсо.