Хюлькенберг приготовился подменить Стролла в Португалии

Перед Гран При Португалии Лэнс Стролл признался, что переболел коронавирусом. Канадец пропустил этап в Нюрбурге из-за проблем с кишечником, но уже улетая из Германии сдал положительный тест.

Стролл прошел 10-дневную изоляцию дома и его последний тест оказался отрицательным, что позволяет пилоту выступать в Португалии. Однако Racing Point на всякий случай приготовилась заменить его на Нико Хюлькенберга в случае нового положительного теста.

«Да, Нико здесь, – подтвердил босс команды Отмар Сафнауэр. – Думаю, другие команды тоже привезли сюда резервистов. Это имеет смысл».

При этом Сафнауэр считает, что вероятность положительного теста у Стролла невелика: «У него был отрицательный тест перед приездом сюда. Вероятность положительного теста теперь низкая, но нулевая ли она? Я не так хорошо в этом разбираюсь, но она низкая.

Нико здесь в качестве меры предосторожности. Я уверен, что за рулем будет Лэнс».

В этом году Хюлькенберг провел уже три этапа за Racing Point, дважды заменив Серхио Переса, и один раз – Стролла.