Хюлькенберг приготовился подменить Стролла в Португалии
Но в Racing Point рассчитывают на участие канадца в Гран При
Перед Гран При Португалии Лэнс Стролл признался, что переболел коронавирусом. Канадец пропустил этап в Нюрбурге из-за проблем с кишечником, но уже улетая из Германии сдал положительный тест.
Стролл прошел 10-дневную изоляцию дома и его последний тест оказался отрицательным, что позволяет пилоту выступать в Португалии. Однако Racing Point на всякий случай приготовилась заменить его на Нико Хюлькенберга в случае нового положительного теста.
«Да, Нико здесь, – подтвердил босс команды Отмар Сафнауэр. – Думаю, другие команды тоже привезли сюда резервистов. Это имеет смысл».
При этом Сафнауэр считает, что вероятность положительного теста у Стролла невелика: «У него был отрицательный тест перед приездом сюда. Вероятность положительного теста теперь низкая, но нулевая ли она? Я не так хорошо в этом разбираюсь, но она низкая.
Нико здесь в качестве меры предосторожности. Я уверен, что за рулем будет Лэнс».
В этом году Хюлькенберг провел уже три этапа за Racing Point, дважды заменив Серхио Переса, и один раз – Стролла.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Нико Хюлькенберг , Лэнс Стролл
|Команды
|Racing Point
|Автор
|Джонатан Нобл