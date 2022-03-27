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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Хюлькенберг приготовился к сложнейшей гонке в жизни

По мнению немца из Aston Martin, никогда еще в Ф1 ему не было настолько сложно, как в этот уик-энд в Джидде

Адам Купер
Автор:
Хюлькенберг приготовился к сложнейшей гонке в жизни
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Нико Хюлькенберг второй уик-энд подряд замещает в команде из Сильверстоуна Себастьяна Феттеля. Тот уже поборол коронавирус и готовится вернуться за руль, но случится это только на третьем этапе в Мельбурне.

Пока же участники чемпионата готовятся к гонке в саудовской Джидде, где Хюлькенберг займет на решетке 18-е место. В квалификации немец превзошел только Юки Цуноду, у которого отказала машина, а еще одну позицию отыграл после решения Haas снять с гонки Мика Шумахера после серьезной субботней аварии. 

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По словам Нико, сейчас он готов к выступлению уже лучше, чем неделю назад в Бахрейне. Однако быстрое городское кольцо на берегу Красного моря едва ли обещает ему и команде легкую прогулку. 

«Больше времени, больше подготовки, – признался 34-летний пилот на субботнем пресс-брифинге. – Но это особенная трасса, она не похожа ни на одну из тех, где я выступал прежде. 

Она невероятно быстрая, но при этом городская, что просто сносит голову. Очень сложная, очень коварная.

По ходу уик-энда оказалось непросто обрести уверенность, поймать верный ритм. Это продолжилось и в квалификации. Можно было проехать быстрее как минимум на несколько десятых. Но я не сумел собрать хороший круг. 

Понятно, что теперь я уже куда лучше знаю машину, она перестала быть для меня новой. Но на этой трассе, даже несмотря на работу на симуляторе, очень многое остается для меня в новинку».

Он добавил: «Гонка должна получиться невероятной. Возможно, самой сложной в моей карьере. Это касается и физической нагрузки, и всего остального. Но я хочу пройти ее и принести команде как можно больше пользы».

В Сахире Хюлькенберг стартовал 17-м и финишировал на этой же позиции – последним из тех, кто добрался до клетчатого флага. 

Говоря о кольце в Джидде, он отметил: «Оно коварное. Опасное ли? Не знаю. Но понятно, что на таких скоростях случиться может всякое. В гонках всегда есть риск, а уж на таких трассах – в особенности.

Лично я считаю, что если гонщик испытывает страх, у него всегда есть две возможности: или приподнять ногу с педали газа, или вообще не выступать там, где опасно. Каждый решает сам. 

В Баку тоже высокие скорости, но там они достигаются на прямых. А вот таких быстрых поворотов, как здесь, нет больше нигде. Так что это, конечно, особенное место».

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