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Формула 1 / Новость

Хюлькенберг попрощался с командой в Энстоуне

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Хюлькенберг попрощался с командой в Энстоуне
Автор:
10 дек. 2019 г., 07:02

Renault устроила вечеринку по случаю окончания сезона, на которой Нико Хюлькенберг попрощался с коллективом.

В понедельник Хюлькенберг посетил базу команды в Англии, пожелал ее сотрудникам всего наилучшего, а затем фотографировался и раздавал автографы. На следующий день он отправится с визитом во французский Вири, где производят моторы Renault.

 

В следующем сезоне Хюлькенберга в Renault заменит Эстебан Окон, который станет напарником Даниэля Риккардо. 32-летнему немцу же места в Формуле 1 не нашлось, а о его планах на 2020-й до сих пор ничего не известно.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Нико Хюлькенберг В Магазин
Команды Renault F1 Team
Автор Денис Буденков

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