Хюлькенберг попрощался с командой в Энстоуне

В понедельник Хюлькенберг посетил базу команды в Англии, пожелал ее сотрудникам всего наилучшего, а затем фотографировался и раздавал автографы. На следующий день он отправится с визитом во французский Вири, где производят моторы Renault.

В следующем сезоне Хюлькенберга в Renault заменит Эстебан Окон, который станет напарником Даниэля Риккардо. 32-летнему немцу же места в Формуле 1 не нашлось, а о его планах на 2020-й до сих пор ничего не известно.