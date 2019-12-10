Хюлькенберг попрощался с командой в Энстоуне
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Renault устроила вечеринку по случаю окончания сезона, на которой Нико Хюлькенберг попрощался с коллективом.
В понедельник Хюлькенберг посетил базу команды в Англии, пожелал ее сотрудникам всего наилучшего, а затем фотографировался и раздавал автографы. На следующий день он отправится с визитом во французский Вири, где производят моторы Renault.
В следующем сезоне Хюлькенберга в Renault заменит Эстебан Окон, который станет напарником Даниэля Риккардо. 32-летнему немцу же места в Формуле 1 не нашлось, а о его планах на 2020-й до сих пор ничего не известно.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Нико Хюлькенберг В Магазин
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Денис Буденков
Хюлькенберг попрощался с командой в Энстоуне
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