Хюлькенберг почувствовал себя лучше после тренировок Формулы 1

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Сегодня утром, перед стартом тренировок Гран При Бахрейна, Нико Хюлькенберг признался, что не уверен в своей физической форме, так как не садился в болид Формулы 1 с 2020 года.

Однако на самих тренировках немец показал, что не растерял формы, и хотя его напарник Лэнс Стролл был быстрее, к вечеру Хюлькенберг уступал ему уже всего одну десятую секунды. После тренировки, выступая по Sky F1, 34-летний немец выглядел весьма бодро.

«Я немного побрызгал себя смазкой WD40 и теперь чувствую себя гораздо лучше, – пошутил в начале Хюлькенберг. – Неожиданно хорошо даже. На самом деле дней шесть назад я гонялся (немец не уточнил где, но ни в каких официальных соревнованиях он не участвовал – прим. ред.), так что мои мышцы не до конца атрофировались.

Меня удивило то, насколько изменилось ощущение от машины, особенно от шин. Я впервые с позиции гонщика увидел накладки над передними колесами. Но я очень доволен тем, как прошел день, как у меня получались заезды. Всегда есть что улучшить, особенно учитывая, что я только сегодня в нее впервые сел, но я могу быть собой доволен.

Сегодня мы получили много данных, я переполнен эмоциями, но рад вновь оказаться за рулем Формулы 1. Приятно вновь чувствовать перегрузки. Не знаю, чего добьюсь в квалификации, просто постараюсь быть наилучшей версией себя».