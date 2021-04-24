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Формула 1 / Новость

Хюлькенберг: Плачу, когда смотрю на Red Bull

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Нико еще переживает, что не получил место Переса

Хюлькенберг: Плачу, когда смотрю на Red Bull

Нико Хюлькенберг лишился места боевого пилота Формулы 1 в конце 2019 года, но продолжает сотрудничать с разными командами чемпионата.

В прошлом сезоне немец провел три гонки за Racing Point, подменяя заболевших гонщиков. После этого он претендовал на место в Red Bull, но в итоге оно досталось Серхио Пересу. Хюлькенберг признался, что с тех пор старается не следить за успехами австрийской команды.

«Мне лучше не смотреть на Red Bull, а то я плачу, – цитирует Хюлькенберга Ziggo Sport Formula 1 Cafe. – Я об этом не думаю. Я вел с ними переговоры во второй половине прошлого года. Все закончилось на последних этапах, когда Перес выиграл в Бахрейне».

В этом году Хюлькенберг выполняет роль тестового пилота сразу в двух командах: «Я скорее тест-пилот Aston Martin. В Mercedes у меня маленькая работа, на несколько гонок, когда не доступны Стоффель Вандорн и Ник де Врис».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Нико Хюлькенберг
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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