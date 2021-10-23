Хюлькенберг осудил подбор пилотов в Ф1: Уровень ниже, чем раньше

В ближайший понедельник бывший пилот Формулы 1 Нико Хюлькенберг проведет свои первые тесты в IndyCar. Немец выступит за команду Arrow McLaren SP-Chevrolet на трассе в Бирмингеме, США.

Хюлькенберг не участвовал в гонках c октября прошлого года, когда на Гран При Айфеля заменял Лэнса Стролла в составе Racing Point.

«Конечно, я в предвкушении пилотажа, – сказал Хюлькенберг. – Кажется, я уже год за рулем не сидел, с прошлогоднего Нюрбурга, когда безумно оказался в кокпите в последний момент.

Я чувствую, что парочку быстрых кругов выжать еще могу. Надо познакомиться с машиной. Мое сердце принадлежит гонкам на одноместных болидах. Очевидно, что в Ф1 я не вернусь, так что надо смотреть на лучший вариант из остальных, и IndyCar точно меня интересует».

В этом году в IndyCar дебютировал бывший коллега Хюлькенберга по Ф1 Ромен Грожан. Француз уже трижды поднимался на подиум, но Нико уверяет, что не это вдохновило его попробовать свои силы в новой серии:

«Дело не в Ромене, а в моем желании выступать в одноместных гонках на самом высоком уровне из мне доступных. А тут классные машины, отличные гонки.

При подходящих обстоятельствах я готов [выступать в IndyCar в 2022 году]. Решать не мне, а команде, но не надо бежать впереди паровоза. Я проведу тесты и после них буду знать больше. А потом уж сядем и все обсудим».

В этом сезоне Хюлькенберг числится резервным пилотом Aston Martin, но полноценно он не выступал в серии уже два года и не верит, что сможет в нее вернуться:

«Нужно быть реалистом. Мой поезд, вероятно, ушел. Так уж вышло. Конечно, пилот играет свою роль, но конечное решение принимает команда, а у вкус некоторых команд вызывает вопросы!

В Ф1 сейчас в целом интересная ситуация. Первые 10-12 пилотов очень высококлассные, высшего уровня. А вот уровень в нижней половине не так высок, как был раньше. При выборе пилотов теперь много факторов. Мне грустно это видеть, но так уж есть».

Несмотря на то, что карьера Хюлькенберга в Ф1 закончилась раньше, чем он хотел бы, и немецкий пилот так и не выиграл ни один Гран При, о своих решениях он не жалеет:

«Всегда что-то можно сделать лучше, но думать задним числом... Размышлять обо всем этом не в моих правилах. Конечно, кое-что я мог сделать иначе, особенно в начале карьеры. Тогда я пришел бы к другой ситуации. Конечно, уроки я извлек, но все уже сделано. У меня не так уж много сожалений».