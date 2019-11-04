Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
26 сент.
-
29 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Хюлькенберг опроверг слухи о переходе в DTM

Поделились
Комментарии
Хюлькенберг опроверг слухи о переходе в DTM
Автор:
4 нояб. 2019 г., 06:18

Нико Хюлькенберг заявил, что информация о скором объявлении о его переходе в DTM – неправда.

Нико Хюлькенберг в конце года потеряет место в Renault, где в будущем сезоне его заменит Эстебан Окон. Вариантов для продолжения карьеры в качестве призового пилота в Ф1 у немца практически не осталось.

В дни уик-энда Гран При США немецкий Motorsport-Total выяснил, что Хюлькенберг в будущем году перейдет в DTM и будет выступать за BMW.

Хюлькенберг опроверг эти новости в интервью голландскому Ziggo Sport: «Все думают, что знают, но на самом деле не знают ничего. В этих новостях правды нет, и, честно говоря, мне от такого просто смешно».

Также на следующий день после гонки в Остине Нико ретвитнул сообщение со ссылкой на новость и написал: «Большое спасибо, Motorsport-Total, что узнаете мое будущее. Быть может, в следующий раз будете поменьше тыкать пальцем в небо?»

 
Следующая новость
Ферстаппен заподозрил Ferrari в жульничестве. Это возмутило Леклера

Предыдущая новость

Ферстаппен заподозрил Ferrari в жульничестве. Это возмутило Леклера

Следующая новость

Боттас рад, что испортил Хэмилтону праздник

Боттас рад, что испортил Хэмилтону праздник
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия DTM , Формула 1
Пилоты Нико Хюлькенберг В Магазин
Команды Renault F1 Team
Автор Денис Буденков

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
7 дней
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
чт 21 нояб.
пт 29 нояб.
Вторая тренировка
чт 21 нояб.
пт 29 нояб.
Третья тренировка
чт 21 нояб.
сб 30 нояб.
Квалификация
чт 21 нояб.
сб 30 нояб.
Гонка
чт 21 нояб.
вс 1 дек.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

2
Формула 1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

3
Формула 1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

4
Формула 1

Мнение: Бинотто необязательно мирить Феттеля и Леклера – и вот почему

5
WRC

«Это неуважение к другим гонщикам». Ожье удивило заявление Citroen

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года
F1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости
F1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов
F1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

Red Bull провела пит-стоп в невесомости
F1

Red Bull провела пит-стоп в невесомости

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора
F1

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.