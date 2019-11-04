Хюлькенберг опроверг слухи о переходе в DTM

Нико Хюлькенберг в конце года потеряет место в Renault, где в будущем сезоне его заменит Эстебан Окон. Вариантов для продолжения карьеры в качестве призового пилота в Ф1 у немца практически не осталось.

В дни уик-энда Гран При США немецкий Motorsport-Total выяснил, что Хюлькенберг в будущем году перейдет в DTM и будет выступать за BMW.

Хюлькенберг опроверг эти новости в интервью голландскому Ziggo Sport: «Все думают, что знают, но на самом деле не знают ничего. В этих новостях правды нет, и, честно говоря, мне от такого просто смешно».

Также на следующий день после гонки в Остине Нико ретвитнул сообщение со ссылкой на новость и написал: «Большое спасибо, Motorsport-Total, что узнаете мое будущее. Быть может, в следующий раз будете поменьше тыкать пальцем в небо?»