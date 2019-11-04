Хюлькенберг опроверг слухи о переходе в DTM
Нико Хюлькенберг заявил, что информация о скором объявлении о его переходе в DTM – неправда.
Нико Хюлькенберг в конце года потеряет место в Renault, где в будущем сезоне его заменит Эстебан Окон. Вариантов для продолжения карьеры в качестве призового пилота в Ф1 у немца практически не осталось.
В дни уик-энда Гран При США немецкий Motorsport-Total выяснил, что Хюлькенберг в будущем году перейдет в DTM и будет выступать за BMW.
Хюлькенберг опроверг эти новости в интервью голландскому Ziggo Sport: «Все думают, что знают, но на самом деле не знают ничего. В этих новостях правды нет, и, честно говоря, мне от такого просто смешно».
Также на следующий день после гонки в Остине Нико ретвитнул сообщение со ссылкой на новость и написал: «Большое спасибо, Motorsport-Total, что узнаете мое будущее. Быть может, в следующий раз будете поменьше тыкать пальцем в небо?»
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Об этой статье
|Серия
|DTM , Формула 1
|Пилоты
|Нико Хюлькенберг В Магазин
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Денис Буденков
Хюлькенберг опроверг слухи о переходе в DTM
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