Хюлкенберг объяснил, как ему удалось стать вторым в квалификации

Нико Хюлькенберг стал одним из главных героев субботней сессии в Монреале. На сырой трассе гонщик показал второй квалификационный результат, уступив одному лишь Максу Ферстаппену.

«Это была безумная сессия. Просто безумная, – сказал 35-летний гонщик в телеинтервью. – Условия постоянно менялись, особенно состояние трассы рядом с барьерами, а ведь здесь надо ехать как можно ближе к ним на выходе из поворотов, и скорость там весьма высока.

Сыро, потом сухо, потом снова сыро. Приходилось постоянно перестраиваться. Но это было здорово. Конечно, результат несколько неожиданный, но мы очень рады и горды. Команда отработала на отлично, все прошло без накладок. Я невероятно рад».

Он добавил: «В такую погоду важно постоянно обмениваться информацией. Мы постоянно были на связи. Понятно, что надо поглядывать на соперников, но сегодня мы все сделали верно. Никаких значительных ошибок. Думаю, именно потому результат оказался таким».

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Гонщик признал, что в сухой гонке удержаться столь высоко им с Haas будет непросто.

«Стартовать с первого ряда всегда здорово, – сказал Нико. – Посмотрим, как долго мы продержимся, и какими будут условия. Все говорит, что гонка пройдет по сухой трассе. А это уже совсем другая история. Но я буду биться изо всех сил. Надеюсь, получится добиться хорошего результата».

Хюлькенберг стартовал с поула в Бразилии по ходу своего дебютного сезона-2010, а позже был на первом ряду в Австрии-2016. Ни в одной из этих гонок он не финишировал выше восьмого места.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

Нико Хюлькенберг, Haas F1 Team Фото: Энди Хон / Motorsport Images