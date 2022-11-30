Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Предыдущая / Мнение: назначит ли Ferrari технического директора после ухода Бинотто? Следующая / Риккардо раскрыл причины своих неудач в 2022 году
Формула 1 / Ноябрьские тесты в Абу-Даби Новость

Хюлькенберг объяснил главное отличие Haas от Aston Martin

Немецкий гонщик рассказал, что его новая команда, быть может, и не очень велика, но на решение главных задач людей у нее вполне достаточно

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Хюлькенберг объяснил главное отличие Haas от Aston Martin
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Haas станет для Нико Хюлькенберга уже пятой командой за время выступлений в Формуле 1. Он дебютировал в 2010-м в Williams, позже выступал за Force India / Racing Point / Aston Martin, Sauber и Renault.

Он уже успел начать знакомство с американским коллективом на тестах в Абу-Даби – и готовится к полноценному возвращению в пелотон после трехлетней паузы. 

До недавнего времени Хюлькенберг был резервным пилотом в Aston Martin, чей владелец Лоуренс Стролл в последнее время активно инвестирует в персонал и инфраструктуру. Несмотря на это, AMR завершила прошедший чемпионат только на седьмой строчке Кубка конструкторов – тогда как Haas, которую считают самой маленькой по числу сотрудников в Ф1 стала восьмой. 

Нико попросили рассказать, увидел ли он большое отличие между двумя командами. Немец ответил: «Нет. У Aston Martin действительно намного больше людей, которые занимаются маркетингом. Но если говорить о гоночной бригаде, сотрудников примерно столько же. Так что я не ощутил никакой разницы.». 

Говоря о сравнении с теми коллективами, где он работал прежде, Хюлькенберг добавил: «Пока рано делать серьезные выводы, так как я отработал всего один день. Вообще, у большинства команд похожая структура – это касается и подхода к работе, и организации брифингов.  

По тому, что я пока увиден, не могу говорить о каких-то серьезных отличиях или нехватке чего-то».

Нико станет в пелотоне-2023 третьим по возрасту (после Фернандо Алонсо и Льюиса Хэмилтона) и должен в предстоящем чемпионате провести свою 200-ю гонку в Ф1.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Мнение: назначит ли Ferrari технического директора после ухода Бинотто?
Предыдущая новость

Мнение: назначит ли Ferrari технического директора после ухода Бинотто?
Следующая новость

Риккардо раскрыл причины своих неудач в 2022 году

Риккардо раскрыл причины своих неудач в 2022 году
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
AMuS: Ferrari предлагала пост босса Хорнеру и Зайдлю
Формула 1

AMuS: Ferrari предлагала пост босса Хорнеру и Зайдлю

Сарджент выбрал номер для Формулы 1. Довольно нескромный
Формула 1

Сарджент выбрал номер для Формулы 1. Довольно нескромный

Росберг объяснил, почему его не привлекает роль босса команды Ф1
Формула 1

Росберг объяснил, почему его не привлекает роль босса команды Ф1

Нико Хюлькенберг Больше от
Нико Хюлькенберг
Уэббер присоединился к критике Haas за контракт с Хюлькенбергом
Формула 1

Уэббер присоединился к критике Haas за контракт с Хюлькенбергом

Слухи: контракт Хюлькенберга с Haas организовал Вассер
Формула 1

Слухи: контракт Хюлькенберга с Haas организовал Вассер

Хюлькенберг признал, что растерял форму без выступлений в Ф1 Ноябрьские тесты в Абу-Даби
Формула 1

Хюлькенберг признал, что растерял форму без выступлений в Ф1

Aston Martin Racing Больше от
Aston Martin Racing
Aston Martin построила новую базу за £200 млн. Вот что мы увидели внутри
Формула 1

Aston Martin построила новую базу за £200 млн. Вот что мы увидели внутри

Технический анализ: идеи Mercedes и Aston Martin, которые запретила Ф1
Формула 1

Технический анализ: идеи Mercedes и Aston Martin, которые запретила Ф1

Что мировые СМИ написали про Гран При Абу-Даби Гран При Абу-Даби
Формула 1

Что мировые СМИ написали про Гран При Абу-Даби

Самое важное:

Aston Martin построила новую базу за £200 млн. Вот что мы увидели внутри
Формула 1 Формула 1

Aston Martin построила новую базу за £200 млн. Вот что мы увидели внутри

Уже в тот момент, когда Лоуренс Стролл озвучил планы предстоящей реконструкции в Сильверстоуне, стало понятно: с амбициями у него все в полном порядке

AMuS: Ferrari предлагала пост босса Хорнеру и Зайдлю
Формула 1 Формула 1

AMuS: Ferrari предлагала пост босса Хорнеру и Зайдлю

Как пишет немецкое издание, еще прошлой зимой Скудерия выходила на связь с руководителями Red Bull и McLaren…

Сарджент выбрал номер для Формулы 1. Довольно нескромный
Формула 1 Формула 1

Сарджент выбрал номер для Формулы 1. Довольно нескромный

Американец решил, что будет стартовать в дебютном сезоне под №2

Пиастри провел тесты на McLaren 2021 года в Барселоне
Формула 1 Формула 1

Пиастри провел тесты на McLaren 2021 года в Барселоне

Пока Формула 1 отдыхает на зимних каникулах, австралийский гонщик продолжил подготовку к дебюту за рулем McLaren MCL35M

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.