Хюлькенберг объяснил главное отличие Haas от Aston Martin

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Haas станет для Нико Хюлькенберга уже пятой командой за время выступлений в Формуле 1. Он дебютировал в 2010-м в Williams, позже выступал за Force India / Racing Point / Aston Martin, Sauber и Renault.

Он уже успел начать знакомство с американским коллективом на тестах в Абу-Даби – и готовится к полноценному возвращению в пелотон после трехлетней паузы.

До недавнего времени Хюлькенберг был резервным пилотом в Aston Martin, чей владелец Лоуренс Стролл в последнее время активно инвестирует в персонал и инфраструктуру. Несмотря на это, AMR завершила прошедший чемпионат только на седьмой строчке Кубка конструкторов – тогда как Haas, которую считают самой маленькой по числу сотрудников в Ф1 стала восьмой.

Нико попросили рассказать, увидел ли он большое отличие между двумя командами. Немец ответил: «Нет. У Aston Martin действительно намного больше людей, которые занимаются маркетингом. Но если говорить о гоночной бригаде, сотрудников примерно столько же. Так что я не ощутил никакой разницы.».

Говоря о сравнении с теми коллективами, где он работал прежде, Хюлькенберг добавил: «Пока рано делать серьезные выводы, так как я отработал всего один день. Вообще, у большинства команд похожая структура – это касается и подхода к работе, и организации брифингов.

По тому, что я пока увиден, не могу говорить о каких-то серьезных отличиях или нехватке чего-то».

Нико станет в пелотоне-2023 третьим по возрасту (после Фернандо Алонсо и Льюиса Хэмилтона) и должен в предстоящем чемпионате провести свою 200-ю гонку в Ф1.