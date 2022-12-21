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Формула 1 Новость

Хюлькенберг о Мике: Даже если не мне, его место отдали бы кому-то другому

Немецкий пилот объяснил, что болельщики неверно понимают перестановки в составе Haas F1

Нильс Дейкстерхейс
Автор:
, редактор (Нидерланды)
Хюлькенберг о Мике: Даже если не мне, его место отдали бы кому-то другому
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Нико Хюлькенберг после трех сезонов, когда имен возможность выходить на старт Гран При, лишь подменяя приболевших коллег. Он поедет за Haas, в составе которой заменит Мика Шумахера. 

Тому не удалось, несмотря на несомненные рост результатов, убедить боссов американского коллектива в необходимости продолжения сотрудничества. В паддоке бытует мнение, что контракт с Нико стал следствием закулисных игр, что 35-летний гонщик растерял форму, а Шумахер не заслуживал увольнения.

Однако сам Хюлькенберг рассказал, что команда в любом случае не собиралась оставлять Шумахера после 2022 года, потому те, кто обвиняют Нико в создании проблем Мику, как минимум неправы. 

«Мы [с Шумахером] общаемся нечасто, обычно во время предстартовых церемоний – да и то лишь потому, что у нас общий язык, – рассказал гонщик в эфире RTL. – А всю эту ситуацию мы вообще никогда не обсуждали. 

Мик из другого поколения. У нас с ним никогда не было такой внутренней связи, как, например, с Себастьяном Феттелем».

Он продолжил: «Что случилось – то случилось. Но если бы это был не я, его наверняка оставил бы без места кто-то другой. В Формуле 1 все определяется твоими выступлениями. Если ты показываешь себя, то остаешься востребованным. Если нет – очень быстро теряешь место».

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