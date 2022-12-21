Хюлькенберг о Мике: Даже если не мне, его место отдали бы кому-то другому
Немецкий пилот объяснил, что болельщики неверно понимают перестановки в составе Haas F1
Нико Хюлькенберг после трех сезонов, когда имен возможность выходить на старт Гран При, лишь подменяя приболевших коллег. Он поедет за Haas, в составе которой заменит Мика Шумахера.
Тому не удалось, несмотря на несомненные рост результатов, убедить боссов американского коллектива в необходимости продолжения сотрудничества. В паддоке бытует мнение, что контракт с Нико стал следствием закулисных игр, что 35-летний гонщик растерял форму, а Шумахер не заслуживал увольнения.
Однако сам Хюлькенберг рассказал, что команда в любом случае не собиралась оставлять Шумахера после 2022 года, потому те, кто обвиняют Нико в создании проблем Мику, как минимум неправы.
«Мы [с Шумахером] общаемся нечасто, обычно во время предстартовых церемоний – да и то лишь потому, что у нас общий язык, – рассказал гонщик в эфире RTL. – А всю эту ситуацию мы вообще никогда не обсуждали.
Мик из другого поколения. У нас с ним никогда не было такой внутренней связи, как, например, с Себастьяном Феттелем».
Он продолжил: «Что случилось – то случилось. Но если бы это был не я, его наверняка оставил бы без места кто-то другой. В Формуле 1 все определяется твоими выступлениями. Если ты показываешь себя, то остаешься востребованным. Если нет – очень быстро теряешь место».
Самое важное:
Хюлькенберг о Мике: Даже если не мне, его место отдали бы кому-то другому
Немецкий пилот объяснил, что болельщики неверно понимают перестановки в составе Haas F1
Шумахер и Феттель составят немецкую сборную на Гонке чемпионов
Два пилота, покинувших Формулу 1, попробуют принести Германии девятую победу в шоу-соревнованиях
Honda проведет радикальные кадровые перестановки в MotoGP
После неудачного сезона и изменений в составе пилотов японцы значительно обновят техническую бригаду
Red Bull нашла для Риккардо первую работу
Австралиец проведет демонстрационные заезде на культовой трассе «Маунт-панорама»
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.
У вас есть 2 варианта:
- Стать подписчиком.
- Отключите блокировщик рекламы.