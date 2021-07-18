Хюлькенберг о камбэке в Ф1: Варианты? Mercedes, Red Bul, Ferrari

Нико Хюлькенберг потерял место боевого пилота Формулы 1 в конце 2019 года. В прошлом сезоне он провел три гонки в качестве замены, а в этом остается резервистом Aston Martin.

Несмотря на длительную паузу, Хюлькенберг надеется вернуться в Ф1 в 2022 году. По слухам, он пытается устроиться в Williams или Haas. Но сам пилот конкретные варианты обсуждать отказывается.

«Варианты можно по пальцам одной руки пересчитать, – цитирует Хюлькенберга Bild am Sonntag. – Mercedes, Red Bull, Ferrari.

А если говорить серьезно, то думаю, каждый сам может догадаться, в каких командах еще есть места. У меня нет иллюзий – дверь в топ-команды для меня закрыта».

Ходят слухи, что Хюлькенберг готов выступать в Ф1 даже без зарплаты. Но сам он их опровергает: «Я убежден, что еще могу выступать в Ф1, и не потому, что предлагаю себя бесплатно. А потому, что добьюсь нужных результатов. По-моему, если ты в чем-то хорош, тебя должны вознаграждать соответствующе».