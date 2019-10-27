Хюлькенберг не верит в свое возвращение в Ф1 в случае ухода

После десяти лет в Формуле 1 Нико Хюлькенберг оказался перед лицом угрозы ухода из чемпионата. Его команда Renault решила заменить немца на Эстебана Окона, а в других коллективах вакансий практически не осталось.

«Очень сомневаюсь, – сказал Хюлькенберг в ответ на вопрос о возможности вернуться в Формулу 1 после 2020 года. – В начале моей карьеры в 2010 году такое еще могло быть возможным, но под конец?

Снаружи может казаться, что я очень боюсь потерять место в Формуле 1, но это не так. Да, я люблю наш чемпионат, люблю гонки и хотел бы продолжить. Но раз это окажется невозможно, надо быть готовым принять отказ. У меня за спиной десять лет в Ф1, я повидал всякое».

Накануне Гран При Мексики Хюлькенберга также спросили о слухах о том, что он может перейти в команду Porsche в Формуле Е.

«Никогда не говори никогда. Не знаю, куда меня может занести через 12-18 месяцев. Но в следующем сезоне это вряд ли возможно», – ответил немецкий гонщик.