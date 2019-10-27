Хюлькенберг не верит в свое возвращение в Ф1 в случае ухода
По словам немецкого пилота, если ему не удастся найти место в чемпионате на 2020 год, то скорее всего он покинет Формулу 1 навсегда.
После десяти лет в Формуле 1 Нико Хюлькенберг оказался перед лицом угрозы ухода из чемпионата. Его команда Renault решила заменить немца на Эстебана Окона, а в других коллективах вакансий практически не осталось.
«Очень сомневаюсь, – сказал Хюлькенберг в ответ на вопрос о возможности вернуться в Формулу 1 после 2020 года. – В начале моей карьеры в 2010 году такое еще могло быть возможным, но под конец?
Снаружи может казаться, что я очень боюсь потерять место в Формуле 1, но это не так. Да, я люблю наш чемпионат, люблю гонки и хотел бы продолжить. Но раз это окажется невозможно, надо быть готовым принять отказ. У меня за спиной десять лет в Ф1, я повидал всякое».
Накануне Гран При Мексики Хюлькенберга также спросили о слухах о том, что он может перейти в команду Porsche в Формуле Е.
«Никогда не говори никогда. Не знаю, куда меня может занести через 12-18 месяцев. Но в следующем сезоне это вряд ли возможно», – ответил немецкий гонщик.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Мексики
|Пилоты
|Нико Хюлькенберг В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Хюлькенберг не верит в свое возвращение в Ф1 в случае ухода
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