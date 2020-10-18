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Формула 1 / Новость

Хюлькенберг не надеется быть на равных с Ферстаппеном

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Хюлькенберг не надеется быть на равных с Ферстаппеном
Автор:
, редактор

Нико полагает, что даже держать отставание в 0,3 секунды от Макса будет тяжело

Red Bull до сих пор не решила, кто будет напарником Макса Ферстаппена в 2021 году. Советник команды Хельмут Марко признал, что готов рассмотреть кандидатуры Нико Хюлькенберга и Серхио Переса. 

По мнению Марко, ни один пилот не сможет быть на равных с Ферстаппеном, но он рассчитывает найти того, кто будет отставать не более, чем на 0,3 секунды на круге.

«В хороший день я могу это сделать, – сказал Хюлькенберг Motorsport-Magazin. – Макс просто киллер. Один из быстрейших, если не быстрейший пилот. Быть его напарником – уже вызов. Я бы хотел проверить себя на его фоне».

Хюлькенберга также называли претендентом на места в Haas и Alfa Romeo. Сам немец надеется вернуться в Ф1, но не в любую команду: «Вопрос в том, как команда будет развиваться, какие у нее спортивные перспективы. Я бы хотел выступать в Ф1, но не любой ценой. Если судить по машине, то Red Bull – самый привлекательный вариант».

В конце прошлого года Хюлькенберг потерял место боевого пилота, но в этом сезоне провел три гонки за Racing Point, подменяя заболевших Серхио Переса и Лэнса Стролла. 

Немец готов продолжить выступать резервистом, если не найдет хорошего места: «Полагаю, коронавирус быстро никуда не денется, и в следующем году у команд будут те же проблемы, что в этом. Мы все рискуем подхватить вирус, и раз так, то моя нынешняя «бизнес-модель» может сработать и в следующем году».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Нико Хюлькенберг , Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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