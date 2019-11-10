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Формула 1 / Новость

Хюлькенберг назвал Леклера «везучим сукиным сыном»

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Хюлькенберг назвал Леклера «везучим сукиным сыном»
Автор:
, Главный редактор
10 нояб. 2019 г., 13:16

Немецкий пилот рассказал, что не чувствует разочарования из-за отсутствия в его послужном списке побед и даже подиумов на этапах чемпионата мира.

Нико Хюлькенберг не считает, что его карьеру в Формуле 1 можно сравнить с брошенным на полпути делом. Об этом немецкий гонщик заявил в интервью сайту Crash.net.

«Я много чего добился, – пояснил Хюлькенберг. – Я провел в Формуле 1 немало сезонов, выступал очень стабильно. И когда многих других пилотов увольняли – или они не могли найти работу, я по-прежнему был востребован, меня приглашали в команды, я зарабатывал деньги. Это многое говорит о мне как о пилоте».

Несколько лет назад немец был близок к подписанию контракта с Ferrari – и в интервью с Хюлькенбергом журналисты провели параллели с Шарлем Леклером. Который, как и Нико, до прихода в Ф1 становился чемпионом в каждой гоночной серии, в которой принимал участие.

«Когда я вижу, как развивается карьера Шарля, то думаю: вот же везучий сукин сын!» – отреагировал пилот Renault на соответствующий вопрос журналистов.

На данный момент Хюлькенберг ни разу не поднимался на подиум гонок Ф1 – и со 175-ю Гран При на счету он остается пилотом, который провел больше всего этапов чемпионата мира без единого финиша в первой тройке.

«Конечно, хотелось бы иметь статистику получше, набрать больше очков, завоевать подиумы и победы – но были объективные причины того, почему сделать это не получилось. По этому поводу я в ладу с собой, я не мучаюсь бессонницей из-за того, что могло бы быть», – рассказал пилот журналистам.

Напомним, что ранее команда Renault, за которую сейчас выступает немец, объявила о заключении контракта на ближайшие два сезона с Эстебан Оконом.

Хотя в настоящий момент в Формуле 1 номинально остаются свободными целых четыре вакансии, три из них представляют собой места в командах Red Bull и Toro Rosso – а представители австрийской команды неоднократно заявляли, что предпочитают сохранить нынешних пилотов, и речь идет только о распределении этих пилотов между двумя коллективами. Оставшаяся вакансия в команде Williams не вызвала интереса у самого Хюлькенберга.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Нико Хюлькенберг В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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