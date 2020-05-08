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Формула 1 / Новость

Хюлькенберг нацелился вернуться в Ф1 в 2021 году

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Хюлькенберг нацелился вернуться в Ф1 в 2021 году
Автор:
, редактор
8 мая 2020 г., 14:00

Нико ждет приглашения команды из первой пятерки

Нико Хюлькенберг лишился места в Формуле 1 в конце прошлого года, уступив кокпит Renault Эстебану Окону. Тем не менее, 32-летний немец не утратил надежд вернуться в чемпионат, и намерен сделать это уже в следующем сезоне.

«Я очень хочу этого, это моя цель, задача, – сказал Хюлькенберг в интервью каналу CNN. – Но сейчас трудно сказать что-то конкретное. В деле замешано множество факторов. Я поддерживаю связь с людьми [в Ф1]. Пока рано судить, но если шанс появится, я за него ухвачусь».

В то же время, Хюлькенберг не готов возвращаться в любую команду, и рассчитывает на приглашение от сильного коллектива: «Я, конечно, не говорю о победах. Но хотел бы как минимум получить машину, с которой можно работать. Технику, которая позволяет хотя бы ехать в топ-10.

Я скучаю по работе с командой, с парнями, по победам над кем-то. Иногда скучаю сильнее, иногда поменьше. Но это большое удовольствие, которого мне не хватает».

В Ф1 Хюлькенберг выступал за Williams, Force India, Sauber и Renault. За всю карьеру он ни разу не поднимался вышел четвертого места, поставив рекорд Ф1 по числу гонок без подиумов.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Нико Хюлькенберг В Магазин
Автор Иван Матушкин

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