Хюлькенберг нашел новую причину карьерных неудач
Бывший гонщик Формулы 1 считает, что не смог попасть в топ-команду не по спортивным причинам.
Нико Хюлькенберг покинул Формулу 1 в конце прошлого года, после девяти сезонов в чемпионате. Немец установил рекорд серии по числу Гран При без единого подиума, проведя всю карьеру в средних командах. Хюлькенберга неоднократно называли кандидатом на переход в тот или иной топ-коллектив, но пойти на повышение немцу так и не удалось. Анализируя свою карьеру, Нико нашел необычное объяснение такой неудаче.
«Надо оказаться в нужном месте с нужными людьми в нужное время, – сказал Хюлькенберг в интервью T-Online. – Все должно сложиться. Мне бы пошло на пользу, если бы я был более открытым и общительным. Я был чересчур закрытым, почти стеснительным. Может, это могло показаться высокомерием, хотя это не правда.
Я просто замыкался в себе, не понимал важность этого аспекта. Я мог сделать больше в этом плане, моей карьере это бы точно не повредило. Но я был молодым пилотом, полностью сосредоточенным на выступлениях. Если что-то всплывало, я просто отвечал: «Мне плевать, оставьте меня в покое, мне надо гоняться».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Нико Хюлькенберг В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Хюлькенберг нашел новую причину карьерных неудач
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