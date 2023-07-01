Хюлькенберг: Мы на круг опоздали с пит-стопом, а то обогнали бы Aston

Когда Макс Ферстаппен и Серхио Перес увлеклись борьбой в первых поворотах спринта в Шпильберге, занимавший четвертое место на решетке Нико Хюлькенберг наилучшим образом использовал эту ситуацию проскочил на второе место.

Поначалу гонщику Haas удалось даже немного оторваться от Переса, но когда трасса стала просыхать, Нико начал терять позиции. Он был пятым, когда поехал за сликами – на которых затем пробился с 12-го места до шестого. Он финишировал в секунде за парой пилотов Aston Martin.

На медиа-сессии гонщик рассказал: «Наши настройки не лучшим образом подходили условиям. Для нас решение перейти на слики было единственно возможным. Промежуточная резина пришла в слишком плохое состояние – я видел, что соперники нагоняют, а у меня больше не было сцепления.

Джордж [Расселл] первым поехал за сликами – команда сказала, что они работают неплохо. И я понял, что время пришло».

На вопрос, успел бы он опередить соперников из Aston Martin, если бы сменил резину на круг раньше, Нико ответил: «Скорее всего, да».

Нико Хюлькенберг, Haas VF-23, Серхио Перес, Red Bull RB19 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Он добавил: «Мы вообще не ожидали, что заработаем в спринте очки. Так что я рад своему результате, а гонка принесла много позитива».

С 2010 года, когда немец пришел в Ф1, он ни разу не смог подняться на подиум. В Шпильберге казалось, что эта полоса наконец-то прервется. Но сам пилот не придал этому значения: «Сегодня подиум не настоящий, так что и говорить тут не о чем».

Дополнительная информация: Филип Клерен и Олег Карпов