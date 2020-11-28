Хюлькенберг: Меня распаляет шанс попасть в Red Bull

Нико Хюлькенберг лишился места в Формуле 1 в конце прошлого года, после ухода из Renault. Однако, в этом сезоне он трижды подменял пилотов Racing Point, а теперь считается кандидатом на место в Red Bull на будущий год.

Сам Хюлькенберг рассказал каналу Sport1, что его такая возможность сильно мотивирует: «Получить такой шанс, когда в моей карьере наступила осень – это невероятно распаляет. К тому же, мне сильно недостает соревнований».

В пользу Хюлькенберга говорит то, что у него отличные отношения с лидером Red Bull Максом Ферстаппеном. Однако немецкий пилот не хочет начинать мечтать о месте в команде раньше времени: «Ферстаппен? Слышал о таком.

А если серьезно, то я хорошо с ним лажу, но сейчас стараюсь не позволять себе думать обо всем этом».