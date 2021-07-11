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Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

Хюлькенберг: Мазепин – вызов для характера Шумахера

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Спортивного конкурента Мику Нико в Никите не увидел

Хюлькенберг: Мазепин – вызов для характера Шумахера

Борьба партнеров по Haas Никиты Мазепина и Мика Шумахера уже несколько раз привлекала к себе внимание Формулы 1 в 2021 году. Немец стабильно побеждает россиянина в квалификациях и гонках, несмотря на отдельные успешные атаки Никиты на Мика.

Бывший пилот Ф1 Нико Хюлькенберг при этом считает, что Мазепин не дает в достаточной мере оценить уровень Шумахера.

«Думаю, в спортивном плане он дает не слишком хорошую точку отсчета, – цитирует Хюлькенберга Speedweek. – Может, это вызов характеру Мика. Все видели, что между ними есть трение. Была и пара ситуаций в гонках с не слишком честной борьбой, но иногда это часть [отношений напарников]».

Самого же Шумахера и его прогресс Хюлькенберг оценил высоко:

«Год непростой, но мне кажется, он учится быстро и стабильно. У него не боеспособная машина, что делает ситуацию непростой, особенно для новичка. Тебя обгоняют в каждой гонке, а борешься ты только с напарником».

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