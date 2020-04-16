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Хюлькенберг: Хэмилтон должен уменьшить себе зарплату

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Хюлькенберг: Хэмилтон должен уменьшить себе зарплату
Автор:
, Главный редактор
16 апр. 2020 г., 11:13

Немецкий пилот предложил шестикратному чемпиону мира воплотить на деле свои не раз озвученные принципы

Нико Хюлькенберг, потерявший место в Формуле 1 в минувшее межсезонье, в беседе с журналистом немецкого издания Auto Motor und Sport выразил мнение, что в нынешних условиях гонщики должны без колебаний соглашаться с уменьшением собственных зарплат.

«Конечно, мне легко комментировать, так как у меня нынче и зарплаты нет, – в частности сказал немецкий гонщик. – Но я уверен, что пилоты должны поддержать свои команды. Особенно в ситуации, когда кризис угрожает самому существованию ряда команд.

Было бы не слишком честно сидеть на своих деньгах, когда рядовые сотрудники несут серьезные потери и не уверены в своем ближайшем будущем. Особенно щедрыми должны быть те, кто много зарабатывает или прилично накопил за карьеру».

При этом Хюлькенберг указал на конкретного человека, для которого добровольное сокращение зарплаты стало бы воплощением в жизнь не раз озвучивавшихся принципов. Льюис Хэмилтон в свое время негативно высказался о тех, кто голосовал за проведение Гран При Австралии в условиях осложнявшейся эпидемиологической обстановки. «Всем правят деньги», – эта фраза пилота Mercedes тогда была на слуху и в паддоке, и среди болельщиков.

«Вот Льюис теперь может наглядно доказать, правят им деньги или нет», – выразил свою точку зрения Хюлькенберг.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Нико Хюлькенберг В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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