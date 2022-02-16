Хюлькенберг: К Формуле 1 возвращается сексуальность

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Нико Хюлькенберг уже третий год не выступает в основном составе Формулы 1, но остается резервным гонщиком команды Aston Martin. При этом на своей странице в соцсети Linked In немец недавно опубликовал пост, в котором крайне лестно отозвался о новых владельцах чемпионата, американской компании Liberty Media, которая выкупила права у Берни Экклстоуна в 2016 году.

«Формула 1 возвращает себе свою сексуальность, – написал Хюлькенберг. – Давайте признаем, несколько лет назад чемпионат катился вниз по наклонной. На трассе не происходило ничего интересного, спонсоры уходили, рейтинги падали, и в целом серия уже не была такой интересной, как во времена Проста, Сенны, Шумахера.

Но после смены руководства ситуацию удалось переломить. Американцы являются прирожденными экспертами во всем, что касается развлечений. Они обновили чемпионат, улучшили качество трансляций и предложили новые продукты, такие как F1 TV и F1 App.

Они вернули Формуле 1 ее привычную гламурность и звездный статус».